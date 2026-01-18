Sinapro-MG mobiliza agências para os desafios tributários

O ano começou trazendo uma preocupação adicional para o setor publicitário: a implantação do novo regime tributário. Para enfrentar esse desafio, o Sinapro-MG, em parceria com o Sistema Nacional das Agências de Propaganda - que reúne a Fenapro e os sindicatos estaduais - está em plena mobilização para preparar as agências para a transição que se estenderá até 2033.



Em dezembro de 2025, o Sistema divulgou uma cartilha exclusiva para associados com orientações práticas sobre os impactos da nova legislação, destacando pontos como a substituição dos tributos atuais pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). O material tem como objetivo oferecer suporte técnico às agências associadas, antecipando mudanças e sugerindo estratégias de adaptação contábil e financeira.



Considerada um dos maiores desafios de gestão da próxima década, a entidade recomenda que o empresário publicitário esteja capacitado para atuar como especialista em formação de preço e custeio, garantindo a viabilidade e a sustentabilidade de seus negócios diante das novas regras.



Para dar suporte às agências, o Sinapro-MG promoveu também um workshop realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), reunindo empresários, contadores e representantes de entidades ligadas à publicidade. O encontro, transmitido também de forma online, teve como objetivo esclarecer dúvidas e debater os desafios que o novo modelo tributário trará para o setor. Durante o evento, o presidente do sindicato, Gustavo Faria, ressaltou que a reforma pode representar tanto oportunidades quanto dificuldades, dependendo da capacidade de cada empresa em se adaptar às novas regras.



"Sabemos que a maior parte das agências é optante pelo Simples Nacional. Para essas empresas, os impactos imediatos da Reforma podem ser, de fato, mais limitados. Entretanto, isso não significa que o empresário enquadrado no Simples possa descuidar. É indispensável manter o grau de atenção, em especial quanto aos efeitos da diferença na geração de créditos tributários sobre a competitividade das agências em comparação às empresas tributadas pelo Lucro Real. O Sinapro-MG atua para que todas as agências, independentemente do porte ou regime tributário, tenham acesso à informação qualificada necessária para proteger e sustentar seus negócios no novo cenário".



Já o presidente da Fenapro, Daniel Queiroz, destaca que "a Reforma Tributária terá impactos em 2026, exigindo uma postura de liderança dos empresários do setor para evitar que o aumento da carga tributária consuma a rentabilidade".



Os presidentes ressaltaram, no entanto, as principais conquistas para o setor, como, por exemplo, a manutenção da base de cálculo da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), que continuará sendo aplicada apenas sobre a receita própria da agência - composta por honorários, comissão e/ou fee - e não sobre o valor total da fatura, que inclui investimentos dos anunciantes para pagamento de veículos e fornecedores.



Para apoiar os empresários, além da cartilha, uma ferramenta de simulação está disponibilizada, além de treinamentos. "O objetivo é permitir que os líderes projetem custos e rentabilidade em diferentes cenários, reforçando que não existe "fórmula de bolo" e que cada agência precisa dominar seus próprios dados", acentua o dirigente.



Outro ponto de atenção será a negociação com clientes, já que as mudanças exigirão ajustes contratuais para garantir solidez às agências como parceiras estratégicas. Há também alertas sobre fluxo de caixa, já que o imposto será abatido na fonte, e sobre a tributação de dividendos: a distribuição de lucros acima de R$ 50 mil por mês será tributada em 10% na fonte a partir de 2026. A orientação é que empresários acelerem conversas com contadores e advogados tributários para realizar balanço intercalar até o fim de 2025, convocando assembleias para destinação dos lucros acumulados e evitando a tributação sobre valores gerados até 31 de dezembro de 2025.



Com essas iniciativas, o Sinapro-MG reforça seu papel de entidade representativa e de apoio às agências mineiras, oferecendo informação qualificada e espaços de debate em um momento de grande transformação econômica. A expectativa é que, ao longo de 2026, novos treinamentos e materiais sejam disponibilizados, consolidando a preparação do mercado publicitário para enfrentar os impactos da reforma tributária.

Briefing

LEITURA

A Livraria Leitura lançou a campanha de Volta às Aulas 2026 com foco nas para crianças, adolescentes e pais, valorizando comportamento, estilo e identidade. A ação é moderna, visual e aposta em influenciadores digitais para dialogar com tendências do universo jovem. O objetivo é mostrar que a rede acompanha as mudanças na forma de estudar, consumir e se expressar. Os produtos ganham destaque por serem funcionais e conectados ao perfil atual dos estudantes.

TERRITÓRIO INFANTIL

Três influenciadores representam territórios criativos: Mih Tanino traz o conceito "Glow Up", com itens brilhantes e marcantes; Cacau Haxar assume o universo "Aesthetic", focado em design e delicadeza; e Henrique Tury apresenta o "Hype", com produtos ligados às tendências do momento. A campanha reforça que o material escolar vai além da utilidade, tornando-se objeto de desejo e expressão pessoal.

PARCERIAS

Entre os destaques, estão itens com pelúcia, brilhos e formatos diferenciados, além de renovação da parceria com a Disney Brasil - compras acima de R$ 400 garantem uma bag exclusiva do Homem-Aranha ou Stitch, com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros. Segundo pesquisa, esse mercado movimentou mais de R$ 49 bilhões em 2025, impactando o orçamento de 85%

das famílias brasileiras.

Carnaval dos Sonhos

No ritmo de folia, as atrações do carnaval de BH são anunciadas. Pedro Sampaio, destaque do funk e fenômeno nas redes, está confirmado no "Carnaval dos Sonhos 2026", ao lado de Thiaguinho e Xand Avião. O evento acontece entre 13 e 17 de fevereiro, na Arena Externa do Mineirinho, na Pampulha.

HITS

Com mais de 25 milhões de seguidores, 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 3,8 bilhões de streams, Pedro Sampaio já se apresentou em grandes festivais como Lollapalooza e Rock in Rio Lisboa. No Carnaval dos Sonhos, promete um show com hits como "Cavalinho", "Galopa" e "Dançarina".

CONEXÃO EMOCIONAL

A Jequitinhonha Alimentos lança campanha em BH com o ator mineiro Jackson Antunes como embaixador, celebrando o vínculo entre café, memória e o jeito belo-horizontino de viver. Criada pela agência Viver Comunicação e Marketing, a campanha valoriza a conexão emocional da marca com Minas Gerais, destacando cenários e símbolos da capital.

MEMÓRIA AFETIVA

Gravada em locais icônicos como a Pampulha, a campanha evidencia o café como elemento essencial da cultura mineira e do cotidiano, presente em momentos de aconchego. Jackson empresta sua voz e autenticidade para narrar histórias que reforçam tradição, afeto e pertencimento, valores presentes

na trajetória da marca.