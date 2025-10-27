Araujo abre concorrência para agências mineiras

A Araujo, uma das marcas mais admiradas e com grande vínculo afetivo entre os mineiros, inicia um novo ciclo de evolução às vésperas de completar 120 anos de história. Alinhada às demandas de mercado, a empresa anuncia a abertura de uma concorrência exclusiva para agências de publicidade de Minas Gerais. O objetivo é, além de conversar com novos players, incorporar novas perspectivas criativas, novos formatos de campanhas de marketing e conteúdos digitais. Tudo com o foco em fortalecer a conexão com diferentes gerações, ampliando a potência da marca sem perder sua consistência estratégica e autenticidade mineira.



O processo será dividido em etapas: a primeira, dedicada à manifestação de interesse via formulário, onde as agências interessadas em participar devem enviar um e-mail para paixaopelaaraujo@araujo.com.br até 04/11. Na segunda, as pré-selecionadas terão que desenvolver um case real para a marca.



Líder no varejo farmacêutico do estado, a Araujo acelera sua estratégia de expansão para novos mercados em Minas Gerais, fortalecendo sua presença na prestação de serviços de saúde, conveniência e inovação digital para estar onde o cliente precisa, a qualquer momento.



Com mais de 360 lojas em 65 cidades mineiras e projeção de crescimento de 17% em 2025 - acima da média do setor -, a empresa vive um momento especial, que une legado e futuro. É reconhecida nacionalmente pela sua liderança de mercado e modelo de drugstore inovador, sempre orientado em encantar e satisfazer as necessidades de seus clientes. A rede tem uma equipe de 12 mil colaboradores, oferece um portfólio com mais de 24 mil itens, que vão de medicamentos a produtos infantis, dermocosméticos, beleza, higiene pessoal, nutrição saudável e cuidados com pets. Sua marca própria, a Mió, já reúne 480 produtos.



No coração

dos mineiros

Dados inéditos da pesquisa Quaest, realizada em 2025, revelam que 99% dos mineiros conhecem a marca, e 87% têm relação direta e avaliação positiva com a Araujo, evidências do impacto e da profundidade desse vínculo com os mineiros. Para o Diretor de Estratégia Digital e Cliente da Araujo, André Giffoni, "A Araujo é uma marca emocionalmente conectada com Minas, tanto que 47% dos entrevistados citam a importância deste vínculo. Temos a confiança dos nossos clientes, e estamos preparados para liderar a próxima era da saúde e do varejo, através das estratégias de marketing, inteligência de dados, personalização e inovação contínua, sem perder nossa essência mineira de proximidade e cuidado".



Há um ano, a Diretoria de Estratégia Digital e Cliente modernizou a governança de marketing e comunicação da empresa, adotando uma estrutura horizontalizada e integrada, liderada por três gerências que se complementam: Amanda Vidotti (Marketing e Digital), Mariana Soares (Comunicação Corporativa) e Danilo Michalick (Merchandising e PDV). Essa reorganização impulsionou projetos estratégicos de branding, reputação, jornada do cliente e inteligência de dados. Um trabalho estruturado que utiliza a metodologia Falconi para uma rotina de gestão orientada a resultados.

Briefing

CASA DA MASSA

A MRV conquistou o Prêmio Aberje Regional Minas Gerais e Centro-Oeste 2025, na categoria Evento, com o projeto "Nada como sentir-se em casa: Casa da Massa". A ação transformou um bar em Buenos Aires em uma Arena MRV itinerante, oferecendo aos torcedores atleticanos um espaço de encontro e pertencimento durante a final da Libertadores, em 2024. O local recebeu 35 mil pessoas, teve programação intensa e atividades como lounges instagramáveis, flash tattoo, cabines de fotos, personalização de camisas, games e culinária mineira e argentina.

PROPÓSITO

O evento contou com transmissões ao vivo, cobertura da imprensa e influenciadores esportivos, ampliando a presença da marca no cenário esportivo, incluindo também o tradicional feijão tropeiro da Massa, servido no pré-jogo. Desenvolvido em parceria com a agência act.3 Brasil Marketing Esportivo, o projeto reforçou o propósito da MRV de criar experiências que conectam a marca ao público. Saiba mais em www.mrv.com.br.

CRM ALERTA

A campanha "Juventude Segura. Porque a realidade vale mais", criada pela agência Fazenda para o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG), alerta sobre os riscos do uso excessivo do celular por crianças e adolescentes. O vídeo utiliza ilustrações e música para incentivar o retorno às brincadeiras tradicionais e à vida fora do ambiente virtual.

BRINCAR NA REAL

E como prevenir sempre foi o melhor

remédio, a música da campanha clama: "Peteca bandeirinha, não tem ninguém pra brincar / A bola anda triste, criançada e celular / Bicicleta e patinete já pararam de rodar / De tanto que a molecada fica ao celular. Volta criançada, saia do virtual! / Aprenda com a gente a viver o que é real". Fundado em 1957, o CRM-MG atua para fiscalizar, regular a prática médica e defesa dos direitos de médicos e do público, além de investigar denúncias e emitir registros profissionais.

TREND CONNECTION

O Trend Connection 2025, dia 6 de novembro no Sebrae Minas, vai reunir especialistas para debater tendências e fortalecer o ecossistema da moda mineira, com inscrições abertas online. O tema central é a antecipação das tendências outono/inverno 26/27 e a integração entre moda e artesanato.

CONTEÚDO

O evento terá Feira de Moda Autoral e Rodada de Negócios, conectando marcas autorais, microempreendedores e fornecedores, além de oferecer consultorias individuais em marketing, finanças e moda. A iniciativa integra o Programa Integra Moda, que já impulsionou resultados relevantes no setor em Minas Gerais.