Circuito Proação une criatividade e impacto social em ano de Copa do Mundo

Moda e futebol vão muito além da estética ou do entretenimento. Ambos podem transformar vidas, criar pertencimento, aproximar pessoas e despertar sonhos. E também têm a capacidade de mobilização em torno de sentimentos, memórias, identidade e afeto. É justamente nisso que o Circuito Proação aposta (e foi criado) para unir criatividade e impacto social em ano de Copa do Mundo.



“Como 2026 naturalmente carrega toda a atmosfera da Copa, entendemos que seria muito simbólico trazer essa inspiração da brasilidade, das cores e desse sentimento coletivo que o futebol desperta nas pessoas”, afirma Márcia Prudente, diretora do O Proação, projeto que mantém duas casas de acolhimento institucional: Casa Mãos de Maria, com 15 bebês, e Casa Filhos de Nazaré, que atende 15 crianças de 0 a 7 anos.

Almacor, Anna Barroso, Arte Sacra, Denise Valadares, FFashion, Kazy Sport, Manoel Bernardes, Patricia Motta, Plural e Zak são as marcas que abraçaram o Circuito Proação 2026 – Edição Moda Brasileira e criaram peças exclusivas com a temática de Copa do Mundo.

As peças já podem ser conferidas e adquiridas via Instagram do Proação (@oproacao). As vendas seguirão até 10 de julho e algumas marcas desenvolveram criações exclusivas para a ação, reforçando o caráter autoral da iniciativa. “Toda a campanha foi fotografada na Arena MRV, um dos apoiadores do projeto, fortalecendo ainda mais essa união entre esporte, cultura, moda e solidariedade”, explica Márcia.

Divulgação

O Circuito Proação 2026 nasceu para substituir neste ano o tradicional Proação Fashion Day, que durante 20 anos realizou o fashion show beneficente, evento que uniu moda mineira e solidariedade na passarela. Para Márcia, quando moda brasileira e solidariedade “entram em campo” a expectativa de retorno financeiro é alta. “As marcas participantes abraçaram o projeto com carinho e envolvimento genuíno. Mais do que adquirir uma peça, esperamos que as pessoas também se sintam parte desse trabalho”.

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Além das casas de acolhimento, o projeto desenvolve o Ritmo e Movimento, realizado na comunidade Nova Vista, na Região Leste de BH, atendendo aproximadamente 100 crianças e adolescentes por meio de aulas de balé e atividades voltadas para arte, cultura, autoestima e desenvolvimento humano.

