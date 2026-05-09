MELHOR DO SBT



O filme “Álbum de Família”, de O Boticário, criado pela AlmapBBDO, foi eleito “O Melhor Comercial do Brasil” na 56ª edição do Troféu Imprensa, premiação exibida pelo SBT e Disney+. A campanha se destacou entre os comerciais veiculados ao longo de 2025. Sua vitória reforça o prestígio da agência AlmapBBDO no mercado.

DISPUTA FINAL



A campanha venceu outros dois finalistas: Defesa, da Amstel (também AlmapBBDO), e Casa Conectada, da Vivo (Galeria). O júri especializado foi formado por 12 profissionais do mercado, incluindo executivos de criação, negócios e representantes de marcas. Foram analisados inicialmente 30 comerciais exibidos nacionalmente no SBT. A etapa final contou com participação ao vivo de executivos e representantes das marcas.

MARCANTE



Daniel Abravanel, diretor estratégico de negócios do SBT, ressaltou o caráter marcante do filme. Ele valorizou o trabalho dos finalistas e agradeceu a participação dos jurados durante todas as etapas. A premiação foi celebrada em uma festa especial no Troféu Imprensa. O evento reafirmou o papel das campanhas criativas no cenário publicitário brasileiro.

18 MUDA



A 18 Comunicação anuncia a chegada de Cris Borges como diretor de criação, dividindo a liderança com Adriano Moreira em um momento estratégico da agência. Com mais de 20 anos de experiência e passagens por grandes agências, o criativo acumula trabalhos para marcas como Brahma, Skol, Unimed-BH e Localiza. A movimentação reforça a evolução da empresa, que amplia sua atuação integrando criatividade, dados e resultados de negócio.

SENAR



A nova fase já se reflete na campanha do Sistema Faemg Senar, lançada no Fantástico em formato de videoclipe inspirado na música sertaneja. A estratégia aposta em um produto cultural para ampliar alcance e engajamento, indo além dos formatos tradicionais de performance. O filme retrata a jornada real do produtor rural e busca reposicionar o agro como um setor técnico, resiliente e em constante evolução.

VIVER



A Viver Comunicação e Marketing foi parceira na organização do 2° Seminário de Comunicação Pública, realizado pela ABC Pública nacional e regional MG, em Belo Horizonte. O evento se consolidou como o mais importante de Minas Gerais voltado à comunicação pública. A agência contribuiu com sua experiência na divulgação e fortalecimento de iniciativas do setor.

PROSPERA+



Durante o seminário, a Viver apresentou o case do Prospera+, programa de diversificação econômica de São Gonçalo do Rio Abaixo. A iniciativa evidenciou o papel estratégico da assessoria de imprensa quando aplicada de forma intencional. Mais do que gerar notícias, o trabalho contribui para posicionar territórios, construir reputação e atrair investimentos.

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MELISSA LIDERA CENP



Melissa Vogel, ex-presidente da Kantar, assumiu a presidência do Cenp, com Roberto Tourinho como vice. Ela substitui Luiz Lara, que liderou a entidade nos últimos cinco anos, marcando o retorno de IAB e ABA ao Cenp. Melissa inicia seu mandato com o lançamento do Guia Cenp de Mensuração Cross Media, focado em vídeo. O material, resultado de 18 meses de trabalho, beneficiará agências, anunciantes e veículos no novo cenário de consumo de mídia.