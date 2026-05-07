Unhas de inverno 2026: cores e acabamentos que vão dominar a estação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a chegada das temperaturas mais baixas, as tendências de unhas para a estação apostam em tons fechados. As cores em destaque incluem vermelhos próximos ao borgonha, vinhos intensos, marrons terrosos, verde-oliva e o azul-petróleo.

Essa paleta fria e encorpada acompanha o momento da moda. Para quem busca propostas mais sutis, os nudes frios e acinzentados surgem como uma alternativa versátil, com uma elegância urbana que combina com o guarda-roupa de inverno.

Acabamentos e decorações

Além das cores, os acabamentos definem as tendências. O efeito mate fosco, contemporâneo e sem reflexo, valoriza os tons escuros e terrosos. Em oposição, o efeito glazed se consolida com seu brilho perolado suave e toque levemente cromado, ideal para nudes e cores claras.

Completam o cenário as francesinhas repaginadas, que substituem o branco por combinações como vinho com nude e verde com bege. Decorações minimalistas, com traços finos, pontos e degradês sutis, também ganham espaço sob a tônica de menos elementos e mais precisão.

Saúde das unhas nos dias frios

O clima seco e frio do inverno reduz a hidratação natural da pele, o que deixa as unhas opacas, quebradiças e as cutículas rígidas. O uso frequente de água quente, comum na estação, agrava o ressecamento das mãos.

Segundo Renata Camargo Martimiano, docente dos cursos de beleza do Senac EAD, a hidratação é o principal aliado neste período. "O uso de óleos nutritivos para cutículas, cremes específicos para mãos e bases fortalecedoras ajuda a preservar a estrutura da unha", explica.

A especialista também recomenda evitar água muito quente e usar luvas em tarefas domésticas. Unhas bem cuidadas transmitem autocuidado e valorização pessoal, refletindo na confiança do dia a dia.

Para quem deseja transformar o interesse em carreira, a formação técnica é o ponto de partida. Dominar biossegurança, preparo da unha e técnicas de esmaltação e decoração é fundamental para se destacar no mercado.

O curso "Unhas Decoradas – WebTV", do Senac EAD, oferece uma base completa, abordando desde os fundamentos da esmaltação até técnicas contemporâneas de decoração, como degradê e traços finos, com orientações de biossegurança e visão de mercado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.