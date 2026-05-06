Carolina Dieckmann abandona o loiro: entenda o poder do novo visual

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Carolina Dieckmann movimentou as redes sociais ao revelar seu novo visual para interpretar Diná no remake de “A Viagem”. Em um vídeo, ela relembrou transformações marcantes da carreira e confirmou a mudança que surpreendeu o público: deixar o loiro, sua marca por décadas, para assumir fios mais escuros. Ela também encurtou os fios, deixando na altura do queixo.

A repercussão está ligada ao que a troca de cor representa. Para a visagista e terapeuta capilar Mari Borges, o impacto se relaciona à construção de imagem da atriz ao longo dos anos.

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“A mudança de cabelo da Carolina Dieckmann chama atenção porque mexe na forma como a gente se reconhece no espelho. Durante décadas, o loiro foi praticamente uma marca registrada dela”, afirma a especialista.

Segundo Borges, a própria atriz demonstrou o peso da decisão ao comparar a experiência com outras transformações. “Quando ela comenta que foi mais fácil raspar a cabeça em uma novela do que escurecer o cabelo para uma personagem, faz sentido. Raspar é radical, mas temporário no imaginário. Escurecer, no caso dela, mexe com uma assinatura visual”, explica.

Entenda a mudança visual

Do ponto de vista técnico, o cabelo funciona como uma moldura para o rosto e interfere na percepção de harmonia. Borges detalha que, no caso de Dieckmann, o subtom de pele frio combinava com o loiro, criando um contraste suave e equilibrado.

Com os fios escurecidos, essa leitura se altera. “O contraste aumenta e o rosto ganha outra presença. Não significa que fique menos bonito, ela continua absolutamente maravilhosa, mas a percepção muda porque o cabelo passa a ter mais peso visual em relação à pele”, pontua a visagista.

Para a especialista, o engajamento do público revela uma relação emocional com a aparência. Ela explica que o cabelo carrega identidade, memória e a forma como as pessoas acreditam que devem parecer. Uma mudança, portanto, altera a narrativa visual da pessoa.

No caso de Carolina Dieckmann, o novo visual reforça que a beleza não está presa a uma única cor. “O escurecimento cria um efeito mais marcado, mais dramático, mas reforça algo importante: o que muda é apenas a história que aquela imagem passa a contar”.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.