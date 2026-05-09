Proteção com estilo

Já que tem que usar capacete, que seja com estilo. A Urban Helmets aposta nisso para apresentar a sua nova linha, que entra de vez no universo da mobilidade urbana. As peças são pensadas, não apenas cumprir as normas de segurança, mas também para acompanhar as tendências da moda. Por isso, a marca oferece uma gama interessante de cores e estampas, que funcionam como uma extensão da personalidade de quem usa. O modelo Urban Sports Broder, por exemplo, tem luz de LED recarregável na parte traseira e pode ser usado em passeios de bicicleta, patinete, patins, skate etc.

Kiko Milano/Divulgação

Com apenas uma mão

Retocar o batom ficou muito mais fácil. A Kiko Milano acaba de lançar o One Magic Touch Lip Stylo. O mais chama a atenção nele é a embalagem tecnológica, que abre com apenas uma mão, ideal para retoques rápidos e sem pausas. A inspiração vem do cowgirl couture, onde o western ganha silhuetas modernas e fashion. Falando agora do interior, o batom tem textura extremamente confortável, garante alta pigmentação logo na primeira aplicação, longa duração e ainda oferece hidratação profunda para os lábios. O lançamento está disponível em 12 tonalidades, que vão do nude ao vermelho.

Converse/Divulgação

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Volta no tempo

Se você tem saudades dos anos 1990, vai gostar dessa novidade. A Converse mergulhou na estética da década para criar o Chuck Taylor Throwback. Desenvolvido em 1921 para ser um tênis de basquete, a pedido do jogador Charles Chuck Talyor, o modelo chega ao presente com proporções ampliadas e elementos fora do eixo, criando um visual propositalmente imperfeito. Ilhós oversized, cadarços largos e cores saturadas (preto, cinza e amarelo) caracterizam a silhueta. Como nem tudo diz respeito ao passado, o tênis traz novo sistema de amortecimento e mais espaço para os pés.