Temporada de verão: lançamentos de coleções movimentam BH

Os ânimos sempre se renovam diante dos lançamentos das coleções de verão, que chegam nos trópicos com tempero de frescor, energia, criatividade. Em Belo Horizonte não é diferente: de 13 a 16 de abril, a cidade vai respirar moda com eventos que contemplam o amplo espectro produtivo das marcas mineiras.



A espinha dorsal, que sustenta todas as outras ações no período, é o Minas Trend, realizado pela Fiemg, cuja abertura é no dia 14 de abril, no BH Shopping. A 35ª edição do evento chega com o tema Ecos, colocando em evidência a potência das conexões que nascem no salão de negócios e se espalham por toda a cadeia da moda.

Look de Bárbara Luiza de Oliveira Márcio Rodrigues/divulgação



Foi lá que muitas empresas nasceram, ganharam fôlego e ficaram conhecidas nacionalmente. Caso da Plural, que está na terceira geração da família. A primeira experiência foi no Ready to Go, realização do Sindivest-MG – Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais, que abria espaço para novos estilistas e marcas promissoras. As outras edições registraram o seu crescimento e abrangência no país. Após um hiato, a Plural retorna ao salão de negócios, com mira na visibilidade, bons relacionamentos e novas parcerias, consolidação da marca no mercado, além da expectativa das vendas significativas, que sempre acontecem na ocasião.

Garzon Divulgação



Outro retorno comemorado é o de Renata Campos, ausente há várias temporadas. Entre tricôs, malhas de qualidade, tramas e texturas, que estão no DNA do negócio, sua história, como muitas outras, remonta ao início do Minas Trend. Hoje, com visibilidade nacional, a estilista homônima deseja usufruir do espaço estratégico que a feira oferece para apresentar a nova coleção de verão.



Caso parecido com o da Bianza, que tem uma longa trajetória no segmento da moda. Gabriela Bernardino e Valéria, neta e filha da fundadora, aproveitarão o momento para alicerçar o conceito da marca. “Construímos muito do que ela é hoje aqui. E estamos felizes de estar de volta nesse rebranding”, considera.



Acessórios

Um dos setores que mais cresceu no Minas Trend foi o de semijoias e bijuterias. Com estandes disputados e empresas na fila de espera, a oferta por esse tipo de produtos nunca esteve tão em alta. A importância dos acessórios, cada vez mais relevantes para a produção dos looks, justifica esse sucesso. "Estamos com dez novos expositores”, enfatiza Elaine Lemos, da área comercial do Sindijoias-MG - Sindicato das Joias, Bijuterias, Folheados e Gemas Mineiras, responsável pela comercialização dos estandes.



Para os calçados a maré não anda tão promissora com as perdas financeiras da indústria calçadista no Brasil. O desempenho foi afetado por um ambiente marcado pela desaceleração do mercado interno e pela instabilidade no mercado externo. Apesar desse cenário, Patrícia Rajão, coordenadora do Sindicalçados-MG - Sindicato das Indústrias de Calçados, Bolsas e Cintos de Minas Gerais anuncia a estreia de novas marcas, como a Esthera, Antonina e Arteffato, além da Casilha, especializada em bolsas.



Outro reforço expressivo: Paula Ferber estará de volta. E expositores consagrados, como as mineiras Débora Germani, Paula Bahia, Isla e Garzon – as duas últimas do time das bolsas – continuam apresentando suas coleções para clientes fidelizados.

Coletivo de marcas

Ocupando espaço cada vez mais significativo no evento, o Minas Trend Kids “pegou”. Dessa vez reunirá 37 marcas de todo o país. Estilo, conforto e funcionalidade para os pequenos serão apresentados em três desfiles diários. “A temporada de verão sempre empolga os clientes”, diz Taciana Teodoro, da Top Agency, diretora executiva do projeto, que destaca a participação da Alphabeto, uma grande indústria de São João Nepomuceno, com lojas no Brasil inteiro.

Após a pandemia, um grupo de empresários com produtos diferentes, mas similares, resolveu se reunir para apresentar coleções direcionadas para pedidos. E assim nasceu o Minas Showroom. Com o passar do tempo, foi se tornando parte do calendário fashion da cidade.



Com a chancela do Sindivest, a sexta edição, de 13 a 16 de abril, chega com novidades. Dez das 22 marcas participantes vão atender seus clientes no prédio do Iepha – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. O local foi cedido pelo governo de Minas por meio da Secult-MG – Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, para abrigar os expositores. As outras marcas trabalharão em seus próprios showrooms.



O projeto inclui a instalação de um restaurante em um dos andares do edifício para atender a demanda de cerca de 120 clientes esperados pelos organizadores. Desde a edição passada, o Sindivest conta com a parceria da A.Criem – Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais, que está cuidando da concepção arquitetônica da edificação, entre outras responsabilidades.



Rogério Vasconcellos, presidente da instituição, pontua que a moda no Estado possui grupos distintos e o papel do sindicato é apoiar as demandas de movimentos espontâneos que vão aparecendo. “O Minas Showroom é relevante na semana de moda de BH. Desde a primeira edição, a ideia se tornou um sucesso e é aprimorada a cada temporada”. Ele acredita que o evento se juntará às outras ações realizadas na cidade no período, como o Minas Trend e o Trend Now, com benefícios para todo o segmento.



Para Antônio Diniz, presidente da A.Criem, a junção de moda, gastronomia e patrimônio dialoga com a cultura mineira e com as políticas públicas voltadas para o setor. Com essa filosofia, está sendo incluída na programação do Minas Showroom a exposição Minas feita à Mão. Ela é composta por 27 looks dos 47 criados por designers locais para o desfile Minas feita à Mão, realizado em outubro do ano passado, no Palácio das Artes, no projeto Passarela da Liberdade. “A moda de Minas Gerais tem a impressão digital desses criadores”, assegura.



Outra atração será a palestra “Moda é sonho: toda coleção tem que encantar para vender” ministrada pelo influenciador Fábio Monnerat, no dia 13 de abril, 21h, no Iepha, somente para convidados.



Trend Now

Enquanto algumas marcas preferem atender somente os pedidos, outras adotaram a pronta-entrega como modelo de negócios ideal. Para elas, foi criado o projeto Trend Now, que conta com a chancela da Amem – Associação Mineira das Empresas de Moda e do Sindivest.



A maioria preparou novas cápsulas para a temporada, peças que vão atender às necessidades imediatas dos lojistas. A Romaria, por exemplo, está apostando no minimalismo com pitadas fashion e na alfaiataria como fórmula infalível para a meia estação. Já a Noven, segunda linha da Patogê, explora a veia urbana, versátil e atemporal apoiada em jeans em diversas lavagens e sarjas em cores neutras, tudo pensado para a vida das cidades. Simplicidade, funcionalidade e conforto são as diretrizes da coleção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Para Ivete Dantas, presidente da Coopermoda e uma das organizadoras do BH à Porter, o ideal seria que todas as marcas estivessem juntas no Minas Trend, como nos velhos tempos. “Mas dificilmente isto vai voltar a acontecer. A tendência do mercado é a segmentação, vários eventos sendo realizados em um mesmo período”, diagnostica. Diante dessa realidade, ela está otimista com os lançamentos. “Penso que a movimentação será boa. Temos muita variedade, há opção para todos”, ressalta.