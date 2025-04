Novos olhares

A cadeia produtiva da moda está sob um imenso guarda-chuva, que abriga todas as etapas e processos de uma indústria muito complexa. Nesse mundo em que a fachada é o glamour, tudo muda e se transforma cada dia mais rápido. Entre a sazonalidade e a efemeridade que caracteriza o setor, as empresas precisam se reinventar a cada dia.

Desde que chegou à presidência do Sindivest-MG – Sindicato das Indústrias de Vestuário de Minas Gerais, Rogério Vasconcelos procura lidar com essas equações com equilíbrio e muita resiliência. E, neste ano, assumiu uma responsabilidade maior: foi convidado por Flávio Roscoe, dirigente da Fiemg, para presidir a Câmara da Moda que, a partir de então, com o objetivo de estender seu raio de atuação, passa a ser conhecida com novo nome: Câmara da Indústria de Insumos e Transformação do Vestuário, Calçados e Acessórios. A posse aconteceu no dia 27 de março.



Na verdade, segundo Rogério, o que se pretende é voltar a um modelo original em que o órgão era formado, basicamente, pelos presidentes dos sindicatos e por empresários de diversas frentes setoriais. “Isto significa que temos, agora, na Câmara, representantes dos setores de insumos, da cadeia têxtil e de desenvolvimento em geral, além da indústria da moda propriamente dita, que trabalha com a produção de vestuário, bolsas, sapatos, acessórios, além de representantes de algumas importantes instituições”, explica.



A intenção é também desviar da ideia concebida de que Câmara esteja ligada somente à realização do Minas Trend. “O tema é importante, mas, na visão do presidente Flávio, precisamos construir outras pautas, discutir problemas que estão afeitos ao fortalecimento da cadeia produtiva como um todo, do imposto da “blusinha” à busca de novos mercados”, pontua Rogério.



Não que o salão de negócios, em seus 16 anos de existência, não mereça a devida atenção, ele deixa claro. Ao longo do tempo, com alguns tropeços contingenciais, o Minas Trend consagrou-se como um evento bem-sucedido. A 33ª edição, que acontece de 8 a 10 de abril, no BH Shopping, chega cercada por boas expectativas dos organizadores. Com o tema “Olhe. Olhe de novo”, espera-se um público de 5 mil visitantes e 1.500 lojistas de todo o país, gerando um volume de negócios da ordem de R$27 milhões.

Mas o olhar sobre o mercado, do ângulo da Câmara, é bem mais amplo. O planejamento estratégico 2025/2026, por exemplo, engloba temas palpitantes e urgentes, como a logística reversa, pauta importante para o meio ambiente, que já está regulamentada em vários estados; a inteligência artificial, que se relaciona com a área de inovação; a questão da mão de obra, que envolve as pessoas, e é preocupação pontual de todos os empresários que trabalham na área da moda.



Os encontros acontecerão a cada dois meses e o que se espera dos membros convidados, segundo o dirigente, é comprometimento, participação ativa, compartilhamento de conhecimentos e boas práticas, engajamento com projetos e iniciativas estratégicas.



Vestuário

Na liderança do setor do vestuário, como presidente do Sindivest-MG em segundo mandato, Rogério tem tentado unir os empresários e costurar acordos. A missão mais difícil é construir um entendimento quanto aos lançamentos das coleções, que são vitais para a saúde financeira das empresas.



Com a evasão de marcas importantes do Minas Trend, a solução foi chancelar, ao lado do Instituto Amem – Associação Mineira das Empresas de Moda, o Trend Now, evento voltado para as empresas que apostam no modelo pronta-entrega. Desde a edição passada, elas recebem os clientes em seus showrooms no bairro do Prado. Um outro grupo independente se reúne em torno do Minas Showroom, com a mesma proposta intimista dos showrooms, realizando vendas sob pedidos.



Diante desse quadro, alternativas para compor o leque de expositores da área do vestuário são pensadas, entre elas os convites para marcas de fora do Estado e a inserção de novos segmentos na feira, como a moda infantojuvenil. Depois do sucesso do Minas Trend Kids, que ampliou sua presença no evento e apresentará as coleções primavera-verão de 47 grifes mineiras e de fora do Estado, agora a novidade é a participação da moda masculina no salão.



“O Sindivest vê essa inclusão como um avanço estratégico e uma resposta à crescente demanda do mercado. A moda masculina tem ganhado, cada vez mais, espaço e relevância, com consumidores mais exigentes e atentos às tendências. Sua presença fortalece o Minas Trend como um reflexo mais completo da indústria da moda mineira, ampliando oportunidades de negócios e abrindo novos horizontes para marcas que desejam inovar e se destacar”, ressalta Rogério.



Ele acredita que esse não é apenas um movimento pontual, mas uma tendência que veio para ficar. “Os homens estão muito vaidosos e exigentes com a aparência. Esse comportamento reflete uma mudança cultural e social, impulsionada pelo acesso à informação, pelas redes sociais e pela valorização do autocuidado”, reflete.



Apesar da oscilante economia do país, o salão de negócios reunirá 134 estandes distribuídos entre os segmentos de bolsas e calçados, joias e bijuterias, além de coleções de lingeries, moda praia e sleepwear, além do Minas Kids apresentando desfiles que já se tornaram atração para os lojistas. Não há dúvidas de que a "cara" do evento vai mudando conforme a necessidade de se reinventar e continuar existindo.