Clelia Queiroz Gadelha lançou seu primeiro livro "Meu Ouro – Devolvendo ao universo o que Dele recebi", no qual compartilha sua inspiradora jornada de autoconhecimento e transformação. Ela deixou o mundo dos negócios, buscou na pós-graduação em Práticas Integrativas e Complementares o caminho que a levaria para a satisfação profissional após superar grandes desafios de saúde.



Com uma narrativa envolvente e sincera, o livro narra a incrível jornada de autoconhecimento e transformação da autora. Ela revela como converteu desafios em oportunidades de crescimento, inspirando o leitor a encontrar seus próprios caminhos de transformação. Detalha como conseguiu ouvir seus chamados, caminhando sozinha por diversos países em busca de si mesma. Clelia teve coragem, ao decidir abandonar a carreira para se tornar mentora de Jornadas e Alquimista Ancestral.



Em determinado trecho, Clelia leva o leitor a um estado de visualização consciente e contemplação que mudou sua própria vida: “Qual o caminho? O melhor que podemos ser é representado pelo encontro com nós mesmos, ou seja, com a nossa verdadeira essência, com o Eu Superior. No meu entender, a mais importante travessia é interna, envolvendo consciência, estudo, intenção e, principalmente, querer. Com este livro quero que o leitor encontre a ponte que o levará à sua melhor versão. Chamo essa travessia de Jornada Ancestral”.



Com uma escrita leve, Clelia narra cada passo de sua jornada para se tornar um novo ser. As páginas são permeadas por aventuras nas quais a autora oferece lições de resiliência e autoaceitação, inspirando e motivando o leitor a seguir seu caminho com determinação, alegria, resiliência, equilíbrio e evolução espiritual.



“Cada página de "Meu Ouro” é um reflexo da minha caminhada, das minhas lutas e conquistas. Passei por momentos difíceis, desafios de saúde que me fizeram repensar minha vida, foi nesse processo que encontrei minha força interior e uma nova forma de viver", destaca.

