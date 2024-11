O ano voou e já estamos na contagem regressiva para as festas de fim de ano. Um talento que o brasileiro tem de sobra é a criatividade e muitos fazem trabalhos artesanais de alta qualidade, mas são pequenos produtores, artistas mesmo, que não têm espaço para expor seus produtos.

O olhar apurado e a experiência de vida da artista e empresária Mary Arantes deram a ela uma brilhante ideia: selecionar esses produtores, usar seu amplo espaço na Serra, expor os trabalhos, chamar o público e abrir oportunidade de vendas.



Nasceu, assim, a Quermesse da Mary, um evento que preza pela criação autoral, pelos valores do nosso povo e país, pela brasilidade. Por acreditar que nosso saber fazer faz toda a diferença, pois é o que nos identifica e diferencia. Comprar de quem faz é ter a certeza de levar um produto com história.



O sucesso foi total e, desde então, várias edições são feitas por ano. Na próxima sexta-feira, dia 8, será aberta a primeira edição com foco no Natal, mas terá outra em dezembro. São 39 expositores com pequena produção, consumo consciente e produtos exclusivos, garimpados por este país afora por Mary Arantes, idealizadora da Quermesse. Na sexta e no sábado, o funcionamento será das 10h às 19h. No domingo, dia 10, será das 10h às 17h.



Entre os produtos desta edição, estão objetos em madeira, papel machê, cartazes, cerâmicas decorativas e utilitárias. Na parte de vestuário, estão a Almacor, com suas estampas feitas com desenhos criados por crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autismo, Síndrome de Down, AVC, etc; Miêtta, Zsolt, Piccola. Brinquedos da Arte Afeto, bijuterias de vários estilos e materiais, joias, bolsas, calçados, almofadas, bordados e muita coisa mais. Isso sem contar com uma área toda voltada para a gastronomia.



Sustentável

Uma feira que chega em sua segunda edição é o Mercado 104, que acontece aos domingos, no Espaço 104, das 10h às 17h. Sob a batuta de Débora Cordeiro e Rebeca Xavier, o foco é na moda circular e produtos sustentáveis. O mix de expositores também é bastante diversificado, com área voltada para decoração – desde mobiliário até adornos –, área de bem-estar com velas veganas, sabonetes com óleos essenciais, área para massagem shiatsu, maquiagem, skin care, cuidado com cabelos, moda fitness, joias autorais, bijuterias e uma ala grande de renomados brechós, arte em crochê. Tem também uma área grande de gastronomia com bolos, pães, doces e as delícias da Lalka. Isso sem falar no almoço no requintado e animado restaurante Montê e seu samba aos domingos. Ah, e ainda tem espaço kids com monitores.

Serviço

Quermesse da Mary

Dias 8 (sexta) e 9 (sábado): das 10h às 19h

Dia 10 (domingo): das 10h às 17h

Rua Ivaí, 25, Serra

Entrada gratuita

Evento pet friendly

Mercado 104

Espaço 104

Praça Rui Barbosa, 104, Centro

Dia 10 (domingo): das 10h às 17h

Entrada gratuita