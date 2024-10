Pelo segundo ano consecutivo, a Gerdau será parceira do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A empresa anunciou a renovação da parceria com a etapa brasileira da principal categoria automobilística mundial, que será realizada de 1º a 3 de novembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Na edição passada, a prova reuniu público de 267 mil pessoas durante os três dias de evento e injetou mais de R$1,64 bilhão na economia local, além de proporcionar cerca de 17 mil empregos. A prova foi transmitida ao vivo para mais de 180 países, o que gerou US$ 439 milhões em retorno de mídia para a cidade de São Paulo.



A exemplo do ano passado, a empresa irá fornecer aço 100% reciclável para a modernização das estruturas do Autódromo de Interlagos, em alinhamento com os parâmetros de sustentabilidade do GP de São Paulo e da própria Fórmula 1. A melhoria das estruturas que serão instaladas no local visa a segurança do público, deixando um legado para os futuros eventos que serão realizados no autódromo e para a cidade de São Paulo.



"Após o sucesso da parceria com o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 na etapa do ano passado, a Gerdau está orgulhosa de retornar a esse evento tão icônico para a cultura e o esporte brasileiros. Estamos muito satisfeitos em levar, mais uma vez, o aço Gerdau 100% reciclável e de baixo carbono, para um dos maiores eventos esportivos do mundo, oferecendo uma alternativa mais sustentável para a prova", afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.



"Ter uma empresa de classe mundial como a Gerdau como parceira é motivo de muito orgulho para o GP São Paulo. A sinergia entre nossos propósitos é muito grande. A Gerdau tem a sustentabilidade como um dos pilares de sua estratégia, assim como o GP São Paulo também tem compromisso com a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por isso, acredito que o GP São Paulo e a Gerdau estarão juntos por muito tempo", afirma Alan Adler, CEO do GP São Paulo.

Além das melhorias no Autódromo de Interlagos, a Gerdau oferecerá as medalhas entregues aos fiscais de pista, em reconhecimento ao trabalho voluntário e aos esforços realizados para a concretização do GP São Paulo deste ano. A companhia também terá um espaço exclusivo no Paddock Club de Interlagos, onde receberá seus convidados.



RÉPLICA É ATRAÇÃO

Como aquecimento, os fãs da F-1 que passam pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte são surpreendidos por uma réplica em tamanho real de um carro de Fórmula 1. A obra tem as medidas oficiais de um carro de F1 e foi construída com 1,4 tonelada de sucata metálica. O projeto, todo desenvolvido pela empresa, reflete a matriz produtiva sustentável da Gerdau, que utiliza sucata metálica como matéria-prima em mais de 70% de sua produção de aço, assegurando uma produção de baixo carbono.



"A construção da réplica de um carro de Fórmula 1 com sucata metálica, elemento fundamental para a nossa produção de aço, e a exibição dela em diversos locais permitirão ao público refletir sobre o papel da reciclagem e da economia circular, elementos importantes na construção de um futuro ainda mais sustentável. Além disso, marca a continuidade da nossa parceria pioneira com o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, a etapa brasileira da maior e mais popular competição automobilística do mundo", afirma Pedro Torres, diretor de comunicação e relações institucionais da Gerdau.



A Gerdau é uma das líderes globais na produção de aços especiais, com 11 milhões de tonelada por ano, sendo a maior recicladora da América Latina. O produto é fundamental para a indústria automotiva, com unidades industriais no Brasil e nos Estados Unidos. Essas plantas se destacam por utilizar até 100% de sucata na produção desse insumo, contribuindo significativamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa e fomentando a reciclagem, por meio da economia circular. Essa atividade, que envolve mais de um milhão de pessoas, incluindo catadores e cooperativas, promove a reutilização de matérias-primas, reduzindo consideravelmente a necessidade de extração de recursos naturais, o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa. Ou seja: a Gerdau registra uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa (CO2e), de 0,91 t de CO2e por tonelada de aço, o que representa aproximadamente a metade da média global de seu setor, de 1,91 t de CO2e por tonelada de aço.

Briefing

ADEUS A UM IMORTAL

Ao longo da semana, várias homenagens foram prestadas a Washington Olivetto, que morreu no domingo (13), deixando um grande legado. Profissionais do segmento, empresários, empresas, clubes, políticos e fãs anônimos se manifestaram de diferentes maneiras. Mas quase todas as manifestações focaram suas gênias campanhas, que marcaram gerações.

EMBLEMÁTICAS

As peças que moldaram a publicidade brasileira e influenciaram milhares de pessoas, mais destacaram, foram: "Primeiro sutiã", da W/GGK para Valisère; "Como Uma Onda", da W/Brasil para Rider/Grendene; "Portas", da W/Brasil para Garoto; "Garoto Bombril", da DPZ para Bombril; "Hitler", da W/GGK para Folha de S.Paulo

EXTRATERRESTRE

A Fiat recorreu a um garoto-propaganda nada comum: um ET. No filme, o extraterrestre está em busca de um líder na Terra, mas se encanta com as picapes Fiat. O personagem em 3D, bem-humorado, apresenta a versatilidade e robustez das picapes da marca. Além do filme de 30 segundos, a campanha terá vinheta e inserts no futebol, peças

no digital, vídeos e ações

com influenciadores.

MERCADO SE MOVIMENTA

O mercado publicitário continua reagindo no período pós pandemia. É o que mostra a pesquisa VanPro, que indica 45% das agências brasileiras aumentaram suas receitas no primeiro semestre de 2024. O estudo revela ainda que 30% mantiveram estabilidade e 25% registraram queda em relação ao mesmo período de 2023.

ALTERAÇÕES

O levantamento foi conduzido pelo Ecossistema SINAPRO/FENAPRO, sendo entrevistadas 221 agências de 20 estados e do Distrito Federal. Entre as agências que expandiram seus negócios, 23% cresceram entre 10% e 30%, enquanto 12% ultrapassaram 30%. Porém, 10% apresentaram perdas superiores a 30%, em trajetória desafiadora no mercado.

INCLUSÃO CRIATIVA

A Panini encontrou uma forma criativa e inclusiva para expandir seu mercado. A empresa se uniu a Fundação Dorina Nowill para Cegos e lançou um álbum de figurinhas com recursos de acessibilidade do Campeonato Brasileiro. As empresas têm como objetivo proporcionar a experiência de trocar e colecionar figurinhas para pessoas com

baixa visão ou cegas.