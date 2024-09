O mês de setembro ficou marcado por dar visibilidade às questões ligadas à saúde mental. É nesse período que se inicia o “Setembro Amarelo”, uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio que, desde 2015 no Brasil, visa quebrar tabus, reduzir estigmas e estimular que as pessoas procurem e ofereçam ajuda.



Apesar de o mês estar acabando, ainda é tempo de tocar neste assunto. Segundo estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida e, desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso.



Na vanguarda dessa luta, a ViV Saúde Mental e Emocional, o maior grupo de saúde mental do Brasil e que cuida do paciente desde a consulta ambulatorial até a internação integral, destaca a necessidade de ir além do atendimento médico tradicional. É preciso buscar uma abordagem abrangente e colaborativa para tratamento e diagnóstico de distúrbios mentais.



O atendimento multidisciplinar, que envolve a sinergia entre profissionais de diferentes áreas, como psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e enfermeiros, promove um cuidado integral e personalizado que permite ajustes constantes no tratamento, adaptando-o conforme as necessidades que vão surgindo.



Nesse contexto, o autocuidado também ocupa um papel fundamental. Dar valor aos prazeres da vida como passear com seu cachorro, ir ao cinema, à praia ou até mesmo fazer um curso de pintura, pode ajudar os níveis de estresse e ansiedade.



“Falar de Setembro Amarelo vem de encontro ao combate do estigma em se falar do suicídio. A proposição é falar de uma temática tão delicada com embasamento científico e direcionado a saúde. O efeito Werther que, por muito tempo, foi a base para não se falar sobre suicídio deturpou a importância de disseminar informações de promoção da saúde dentro dessa temática. Promoção essa que tem como um de seus objetivos principais a de construir acesso, psicoeducação e mitigar riscos. A identificação precoce de sinais e sintomas é a principal prevenção de casos de episódios de suicídio consumado”, diz Gabriela Lima Ladeira, diretora Assistencial da Vila Verde Grupo ViV Saúde Mental e Emocional.

