Liliane Rebehy decide abrir o segundo andar da casa que ocupa em Lourdes com a sua Coven e convida duas marcas cariocas para ocuparem o espaço, trazendo para BH roupas elegantes, de qualidade, bom-gosto e personalidade: a moda masculina da Handred e a marca de beachwear Haight.



A Handred expande seu território e inaugura uma pop-up exclusiva em Belo Horizonte no segundo andar da loja Coven. Esse novo momento representa a chegada da marca no estado mineiro, além de consolidar uma parceria entre as lojas que se iniciou através de uma relação de admiração mútua.

Assim como Minas Gerais, a Handred também possui uma rica história cultural e forte tradição de artesania. O estado personifica os pilares da marca como o modernismo, o estilo boêmio, o apreço pela arquitetura e design e o carinho diferenciado na comunicação e na receptividade. Ouro Preto, por exemplo, já inspirou uma das principais coleções da Handred.



As duas marcas se complementam perfeitamente e entregam muita sinergia, com a Coven sendo reconhecida por sua moda feminina de qualidade e a Handred destacando-se na moda masculina. Ambas valorizam a qualidade, a confecção própria e possuem uma clientela que aprecia a atemporalidade e a história por trás das peças.



Na pop-up, a Handred focará em seu público masculino, apresentando suas peças clássicas, novidades de coleção e itens artesanais com destaque para bordados. A alfaiataria de linho, seda e algodão será um dos grandes diferenciais da loja.



O projeto arquitetônico da pop-up foi desenvolvido pela Play Arquitetura, em colaboração com André Namitala e Liliane, proprietários e estilistas da Handred e Coven, respectivamente. O espaço é caracterizado por uma grande arara contínua em L, que percorre toda a lateral, terminando em uma janela que emoldura a copa das árvores. O chão de taco e os móveis garimpados pelo estilista da Handred adicionam um toque de modernismo clássico, complementado por uma cortina de linho. O local também conta com dois móveis à venda do antiquário Pé Palito, reforçando o conceito de relacionamentos valiosos e apoio a marcas nacionais.



A Haight é uma marca de beachwear bastante diferente do mercado convencional brasileiro. Ao longo de seus 10 anos sempre apresentou peças de modelagens minimalistas e sofisticadas em lycras nobres ou tecidos tecnológicos.



Com acabamentos refinados, projetados para melhor adaptação ao corpo, veste diferentes proporções garantindo mobilidade. Diferentes proporções, texturas, caimentos e volumetrias são diferenciais da marca que apresenta shapes minimalistas, mas, através de decotes, golas, cavas ou recortes geométricos e assimétricos traduz a silhueta feminina sob um olhar contemporâneo.



A Haight dividirá o segundo piso da Casa Coven com a Handred, e apresenta seu universo de beachwear, com peças da coleção verão 2025, Pulso Corrente, além de peças clássicas e atemporais, que viraram best-sellers da marca e parte da linha de tecido plano, como calças, camisas e tops de linho e viscose.