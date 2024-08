Rebeca Andrade (ginástica), Bia Souza (judô), Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), Caio Bonfim (marcha), Gabriel Medina (surfe), Isaquias Queiroz (canoagem), Raysa Leal (skate) são apenas alguns nomes que mobilizaram as mídias e as conversas nas redes sociais nas últimas semanas. Os atletas olímpicos ainda vão continuar concentrando as atenções do público brasileiro até o próximo evento olímpico, em Los Angeles. Mas, e o pódio olímpico das marcas, como ficou em Paris? Nas três semanas de disputas, ao mesmo tempo em que o público vibrava com nossos atletas, consumia as marcas diversas ligadas às estrelas olímpicas e aos jogos em geral.



Pesquisa da Datafolha ouviu os brasileiros sobre quais marcas que eles se lembram de terem visto ao longo das transmissões dos Jogos Olímpicos, independentemente da mídia. A Coca-Cola, marca patrocinadora do Comitê Olímpico Internacional (COI) e dos Jogos de Paris foi a mais lembrada, com 57% das citações. A medalha de prata ficou com a Vivo, patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil, com 40% das citações. E o bronze, também com 40% das lembranças, ficou com a Samsung, outra patrocinadora do COI. A marca se destacou com uma ação ousada, ao oferecer um smartphone para que os campeões olímpicos fizessem selfies com as medalhas de cima do pódio. Veja o ranking: Coca-Cola - 57%; Vivo - 40%; Samsung - 40%; Havaianas - 34%; Visa - 27%; Toyota - 24%; Corona - 14%; Panasonic - 11%; Azul - 9%; P&G - 7%; Estácio - 6%; Medley - 5%; Ômega - 5%; Allianz - 4%; Bridgestone - 4%; XP - 3%; Airbnb - 3%; Alibaba - 1%.



Mas teve marcas que lucraram mesmo não sendo patrocinadores oficiais dos Jogos. Além da pesquisa estimulada, outra pergunta foi quais são as marcas mais associadas aos Jogos de forma espontânea (citação livre). De acordo com os entrevistados, a Nike, com 26%, foi mais citada de forma espontânea. A Adidas foi a segunda marca mais citada de forma espontânea e recebeu 24% das menções.



A pesquisa também perguntou quais são os atletas olímpicos do Brasil que mais se destacaram em Paris. Em primeiro lugar ficou a atleta símbolo desses Jogos: Rebeca Andrade, com 67%. O atleta de maior destaque citado na pesquisa foi William Lima, medalha de prata no judô, com 17%. O medalhista (bronze) no surf, Gabriel Medina, recebeu 12% das citações. Rayssa Leal (10%); Flavia Saraiva e Jade Barbosa (2% cada). Rafaela Silva, Hugo Calderano e Marta (1% cada) completam a lista dos mais citados.



FATURAMENTO NAS REDES

Porém, o grande fenômeno de crescimento em Paris foi registrado pelas redes sociais. Já era esperado um crescimento do interesse do brasileiro pelas Olimpíadas, mas nada se compara às manifestações pelas redes. Esse crescimento não foi observado apenas com os grandes destaques olímpicos, o que seria natural. Mas também com atletas menos conhecidos, que tiveram crescimento superior a 200% em suas redes sociais. Bom exemplo é a judoca Beatriz Souza, a medalhista de ouro contava com 11 mil seguidores e explodiu para 3,3 milhões, aumento de quase 30.000%.



Outro destaque foi a ginasta Rebeca Andrade, com passou a ter mais de 7 milhões de seguidores. Mas atletas poucos conhecidos do grande público também vivem o mesmo fenômeno de crescimento. O mesa-tenista Hugo Calderano e Caio Bonfim (bronze na marcha atlética), por exemplo, ganharam quase meio milhão de novos seguidores cada um. Calcula-se que somente entre os medalhistas ou finalistas olímpicos, o engajamento com novos seguidores nas redes sociais tenha sido superior a 40 milhões de pessoas.



Diante dessa nova realidade, os atletas olímpicos irão experimentar, até os Jogos de Los Angeles, um mercado amplo e com novas receitas. Para se ter um parâmetro, no mercado atual estima-se que influenciadores digitais com mais de 1 milhão de fãs ganhem, em média, de R$ 50 a R$ 100 mil por mês com contratos publicitários. Como estamos falando de atletas olímpicos, estrelas do esporte nacional e até internacional, o faturamento pode ser muito maior ao associarem seus nomes e suas conquistas às marcas de diferentes seguimentos.



Quem também "bombou" nas redes sociais foram os perfis do Time Brasil, administrados pela End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo: foram mais de 2,5 milhões de seguidores em todas as mídias, com um aumento geral de 42%, um alcance de 72 milhões de engajamento e interações e mais de 1 bilhão de impressões. Com isso, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) se tornou a delegação olímpica que mais cresceu durante o evento. E, assim como os atletas, a entidade terá um poder de barganha muito maior ao negociar futuros contratos de patrocínios. É o famoso ganha-ganha com o "espírito olímpico".

Briefing

GERDAU NA F-1

A Gerdau desenvolveu uma réplica em tamanho real de um carro de Fórmula 1, construída com 750 kg de sucata metálica. O modelo foi criado nas medidas oficiais da principal competição de automobilismo do mundo e celebra o retorno da Gerdau como o aço oficial do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1/ 2024, pela segunda edição consecutiva.

EXPOSIÇÃO

A réplica foi exibida pela primeira vez ao público no Congresso Aço Brasil, organizado pelo Instituto Aço Brasil, em São Paulo. Após o evento, o modelo passa a ser exposto em diversos locais de São Paulo e Minas Gerais, como shoppings e aeroportos, permitindo que o público tenha acesso a essa obra.

PODER FEMININO

Gisele Bündchen, Rebeca Andrade e Liniker lideram o ranking da pesquisa "Most Influential Celebrities 2024" sobre nomes mais influentes no Brasil. Estudo realizado pela Ipsos mostra que a diversidade, poder feminino e representatividade negra são fatores que inspiram os brasileiros. E, consequentemente, elas continuam como as personalidades mais disputadas pelas grandes marcas para suas novas campanhas.

ESTILO DE VIDA

Desde 2021, elas dominam o cenário de influência, representando cerca de 80% dos top 30 nomes. Gisele Bündchen, que lidera pela segunda vez, além de continuar a ser um ícone da moda, lançou seu livro de receitas para promover estilo de vida saudável e encorajar milhões a cuidarem do próprio bem-estar.

INSPIRAÇÃO E DIVERSIDADE

Rebeca Andrada, atleta com mais medalhas olímpicas da história do país, aparece em segundo. A ginasta simboliza superação e determinação, servindo de inspiração para jovens atletas e mulheres em todo o Brasil. E a artista Liniker (3º), por sua vez, utiliza sua música para celebrar a diversidade cultural do Brasil e promover uma transformação social.

COMBATE À FAKE NEW

Em parceria inédita, a Câmara Municipal de BH e o Tribunal Regional Eleitoral lançaram campanha de combate a desinformação durante as eleições municipais de 2024. A campanha foi criada pela Fazenda Comunicação e Marketing, agência que atende a conta da Câmara Municipal de BH.