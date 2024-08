Wagner Penna

çamentos sazonais com suas bonitas e bem elaboradas coleções – destacando-se entre as grifes do circuito da moda mineira que oferecem novidades à sua clientela a cada nova estação. As propostas para o verão 2025 da marca, confirmam essa posição, a partir da bela interpretação do tema ‘Riviera Francesa’, onde conseguiu imprimir o luxo, sofisticação e savoir-faire que aquela região do sul da França inspira nas pessoas de elegância e bom gosto.



Além da interpretação do tema, a grife mineira foi além e lançou um guia no formato fashion mag, revista temática onde mostrou os locais referenciais de cada proposta, sugeriu um roteiro gastronômico, cultural e turístico da Côte d’Azur e ofereceu uma agenda permeada pelo luxo das noites de gala, a leveza de velejar al mare ou simplesmente um passeio a beira-mar do Mediterrâneo em seus trechos mais icônicos.



SUMMER VIBES

De quebra, ainda apresentou sugestões das diretoras criativas da marca, Luciana e Anna Fernandes, sobre o que usar em cada ocasião, tudo acompanhado por uma produção minuciosa dos cliques realizados in loco, sob o sol estival da badalada orla.



Entre as sugestões do que a mulher sintonizada com as tendências atuais deve levar em sua mala, elas enfatizam os modelos com babados, cujas ondulações podem criar volumes delicados e movimentos suaves. É uma forma de adicionar um toque de drama e sofisticação ao visual, sem abrir mão do conforto e modernidade.



Outra dica bacana é a alfaiataria, que entra pelo verão 2025 da marca e permite um toque atemporal para elevar o look, abrindo possibilidades para diversas peças confortáveis e leves. Finalmente, destacam o uso de acessórios, principalmente chapéus e bolsas de palha, que são essenciais para completar o clima de verão.



LEVEZA

Nesse passeio entre Saint-Tropez, Cannes e Mônaco a marca Anne Fernandes faz uma ode ao luxo, ao glamour e à elegância da Riviera Francesa. São tecidos leves, cortes elegantes e detalhes elaborados que compõem uma linha que celebra não apenas a moda, mas também transporta para um verão permanente, onde cada momento é uma experiência glamurosa de descobertas sensoriais.



A fluidez dos tecidos, o design aprimorado e surpreendente (como os pingentes perolados nos vestidos ou aplicações de flores), a amplidão obtida com franzidos estratégicos, o toque de preciosismo nos bordados localizados, a camisaria despojada fazendo jogo triplo com bermuda + cropped são também propostas importantes e que completam o verão 2025 da marca.