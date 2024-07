GERDAU NO ROCK IN RIO





A Gerdau anunciou a renovação de parceria com o Rock in Rio Brasil. Pelo segundo ano, seu aço estará presente no palco do maior festival de música e entretenimento do mundo. Os detalhes foram divulgados em coletiva de imprensa que contou com o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, e o CEO da Rock World, Luís Justo.

A cenografia do Palco Mundo terá visual ainda mais moderno e contará com 200 toneladas de aço fornecidas pela Gerdau. A cenografia inclui 86 módulos cenográficos feitos com aço, pesando 550 kg cada. O novo Palco Mundo será ainda maior: 104m de largura e 30m de altura, equivalente a um prédio de 10 andares e com seis telões de LED, novo recorde do festival criado em janeiro de 1985.

A Associação Brasileira de Agências de Comunicação (Abracom) tem novo diretor regional em Minas Gerais: Rafael Araújo, fundador e CEO da Árvore. Ele substitui Flávia Rios, da Rede Comunicação, que liderou o coletivo nos últimos quatro anos. Rafael assume com o desafio de fortalecer a presença institucional da Comunicação Corporativa e dar continuidade às iniciativas de formação, desenvolvimento e inovação para as agências e suas equipes.

Rafael ressalta a importância de estreitar laços e somar conhecimentos para dar ainda mais visibilidade ao segmento. "Em Minas, conseguimos estabelecer uma consistente rede de colaboração entre as agências, estimulando trocas de experiências, o aprendizado contínuo e a concorrência justa. Somos concorrentes, sim, mas nos orgulhamos de sermos parceiros", afirma.

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2024 apresenta novidade. Nesta edição, além das categorias tradicionais (Microempreendedora Individual, Pequeno Negócio e Produtora Rural), o prêmio conta com duas novas categorias: mulheres que empreendem na Ciência e Tecnologia e mulheres que conquistaram o mercado internacional.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até 30 de julho, pelo site https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismofeminino/premiomulherdenegocios. O PSMN é uma iniciativa que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil. Além de reconhecer o trabalho das empreendedoras, a iniciativa tem como objetivo inspirar outras mulheres a investirem em seus sonhos.