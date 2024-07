A marca de moda masculina Zak completa 55 anos de fundação mais jovem e atual do que nunca. A marca se prepara para lançar sua campanha de Dia dos Pais com um storytelling que fortalece a história da marca, que tem enraizada um legado de liderança entre gerações. Fundada no ano de 1969 em Belo Horizonte pelo empresário Paulo Nunes, a marca e lojas estão hoje sob o comando de Bruno Gomide, CEO e diretor-criativo, que segue os passos de seu pai, com muita competência provando que o bom-gosto está no DNA da família. “Tenho muito orgulho de poder dar continuidade ao trabalho do meu pai e de conseguir trazer esse crescimento de marca para a Zak. É uma busca incessante por qualidade e o melhor serviço”, comenta Bruno.



A campanha de pais retrata em um filme despretensioso e emocionante depoimentos entre pai e filho e mostra a herança da família Gomide, que tradicionalmente respira moda masculina e vem passando esse conhecimento há mais de 50 anos. Nesse Dia dos Pais Bruno celebra a data ao lado de seu filho Pedro, que mesmo aos 17 anos já se prepara para no futuro seguir os passos do pai.



A nova campanha marca também o momento atual da Zak, trazendo uma identidade atual, renovada, com bossa e jovialidade para o estilo contemporâneo da grife. O homem Zak é cosmopolita, gosta de moda e aprecia produtos que proporcionam conforto e funcionalidade, prezando pela praticidade e qualidade, por isso a marca está sempre em busca de inovação nos tecidos, modelagens e serviços.



Uma das novidades é o lançamento do “Smart Guide”, um guia de estilo inteligente voltado para o homem moderno, que traz um conteúdo educativo fácil de ser replicado e com novas possibilidades de produções e composições de looks, seja com sobreposições ou novas combinações de cores ou texturas, obtendo sempre uma produção descolada e sofisticada.

“Para o atual momento da marca, a intenção foi colocar o produto como protagonista da comunicação, com mood mais novo, personalidade e informação de moda. Do casting ao styling, tudo foi pensado para mostrar o produto da forma mais contemporânea possível” comenta Thiago Costa Rego, diretor-criativo da campanha.



Na seleção de produtos a proposta é reforçar a tradição da marca em linhos, trazendo a cada coleção cores novas e atuais em diversas modelagens que complementam uma alfaiataria leve e despretensiosa. No inverno as jaquetas de couro dupla face viram carro-chefe, em pelica italiana numa gramatura extrafina e modelagem slim, em um lado com o couro aveludado e outra face em couro brilhante, reforçando a versatilidade. Outra aposta é a linha workwear, que tem destaques como a calça walk flex, que apresenta uma modelagem de alfaiataria com a maleabilidade e conforto oferecidos pelo seu exclusivo tecido tecnológico e jaquetas despretensiosamente chiques e modernas.