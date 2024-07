Quem disse que horário nobre é exclusividade de adultos? Ou que quarta-feira é dia "sagrado" do futebol? Se você ainda anda preso a esses conceitos, liberte-se a partir do próximo dia 29, às 20h45, quando estreia a nova novela "A Caverna encantada" no SBT/Alterosa. Escrita por Iris Abravanel, com foco no público infanto/juvenil, a novela abarca toda a família, tradição da emissora, com a história da pequena Anna (Mel Summers), de 7 anos, em grande aventura.



Para começar causando impacto, os primeiros capítulos foram gravados nas belas cavernas do Parque Nacional do Peruaçu, em Januária, no Norte de Minas. Com belas paisagens e grutas com pinturas rupestres, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um sítio arqueológico de 56.4488 hectares de extrema importância, com mais de 180 cavernas catalogadas. Lá se inicia a história de Anna, filha do médico missionário Paulo (Elam Lima), que sonha em seguir a carreira da mãe, uma arqueóloga que morreu prematuramente.



"Toda história precisa começar causando impacto visual e em um lugar que, de preferência, não tenha sido abordado em outras obras audiovisuais. As cavernas que encontramos em Minas foram perfeitas para este objetivo", diz o diretor-geral da novela, Ricardo Mantoanelli.



Após ser convocado para uma missão de resgate de um grupo de fotógrafos, o médico Paulo precisa deixar a filha em um local seguro. Anna então é levada para a cidade fictícia de Milagres, no interior de São Paulo. É ali que está localizado o Rosa dos Ventos, um lugar cheio de segredos, onde a menina fará amigos e inimigos, como a colega de classe Lavínia (Juju Penido) e a rígida diretora Norma (Clarice Niskier). Anna pensa que sua estada no local seria passageira, afinal, o pai prometeu que iria buscá-la em seu aniversário de 8 anos. Mas ela espera em vão. Ao completar a idade, no lugar do pai vem a notícia de que seu único parente vivo está desaparecido.



Para o mercado publicitário, licenciamento e influenciadores digitais o SBT/Alterosa realizou grande evento reunindo mais de 400 convidados na cidade cenográfica. Os atores de "A Caverna Encantada" marcaram presença, interagindo com os convidados e participando das diversas atrações. Um dos diferenciais do evento foi a inclusão de animais de estimação, já que a trama tem a presença de pet shop. Os convidados puderam levar seus animais, que contaram com atividades e mimos exclusivos.

Com área de 6.500 m², a cidade cenográfica do SBT/Alterosa abriga a "Cidade de Milagres", município fictício da trama, onde está o Colégio Interno Rosa dos Ventos, um dos principais locais que se passa a história. O ambiente oferece espaços para exposições de marcas e produtos. A Pet Shop Bolhas & Bolhas, por exemplo, promete a participação encantadora de muitos pets no folhetim. A Kombi Tem Di Tudo é um veículo que vende tudo o que se pode imaginar, enquanto a Lolipopus é a loja onde Goma Behr vende balas e doces. E ainda tem praça, jardins, shoppings e comércios, edifícios e residência, como a casa das detetives Shirley e Wanda.



A biblioteca do colégio, outro espaço exclusivo, vai expor material escolar e também será um incentivo leitura. Na cozinha do colégio, comandada pela cozinheira Delete, será possível usar utensílios domésticos, produtos de limpeza, alimentos/bebidas entre outras opções. A Lolipopus terá sistemas de pagamento, bebidas não alcoólicas, delivery. Já na Kombi Tem di Tudo, a "vendinha" terá eletrônicos e eletroportáteis, produtos de higiene pessoal e alimentos.



E não para por aí. Na loja Bolhas e Bolhas Pet Shop estarão à venda brinquedos e acessórios, ração, petiscos e ossos para os pets. Na Praça Central, as fachadas servirão para exposição de marcas de moda, farmácia, vestuário, varejo financeiro, serviços ao consumidor, centros de distribuição, comércio/varejo, enquanto o totem do ponto de ônibus pode ser usado para anunciar serviços ao consumidor automotivo ou mensagens dos governos, entre outros.



Multiplataforma

A nova "A Caverna Encantada" está na TV e nas plataformas digitais com a TV Zyn, canal de conteúdo jovem que se comunica diretamente com a geração Z. A plataforma vai apresentar uma playlist exclusiva de novela, repleta de podcasts especiais com o elenco. São 3,5 milhões de inscritos no Youtube, 2,1 milhões de seguidores no Instagram, 3,5 milhões no Tik Tok e 1,1 milhão no Facebook. (Fonte: Youtube Analytics - Canal: TV Zyn | Tiktok Analytics e Redes Sociais - Maio 2024)



A comunicação direta com a audiência jovem é feita também pelo streaming da emissora, que integra canais fast e conteúdo on demand de forma gratuita. O canal de conteúdo jovem +TVZYN vai liberar, no dia seguinte, após a exibição na TV aberta, os episódios da novela, prontos para serem consumidos a qualquer momento e de forma gratuita.



Enfim, a emissora da família, que alcançou com novelas da faixa-horário de janeiro a maio 35,1 milhões de espectadores do target família¹, exibe a partir do 29 o primeiro de cerca de 250 episódios de muita emoção e entretenimento para seu público mais fiel, ao mesmo tempo que oferta ao mercado mais de 200 oportunidades de internação de marcas e bons negócios. ¹ (Fonte: Kantar IBOPE Media - Instar Analytics - Faixa Horária 20h30 às 22h00 - Regiões Metropolitanas - Target: AS ABCDE cc 02 -14 - Cov% - Janeiro a Maio 2024)

Briefing

AMOR DE PAI

O Dia dos Pais vem aí e a pesquisa "Meninos: Sonhando os homens do futuro", idealizada pelo Instituto PDH e Papo de Homem, viabilizado pela Natura e com apoio do Pacto Global da ONU no Brasil, revelou que 5 a cada 10 meninos de 15 a 17 anos têm dúvidas se são amados pelos pais. Com isso, a Natura criou uma campanha que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas sobre esse dado e exaltar o poder do cuidado masculino através de histórias de pais e filhos.

PENSAMENTO NELE

A peça é estrelada por atacante Endrick e seu pai, Douglas, sob o conceito "E se nós cuidássemos mais uns dos outros?". O filme mostra o atleta em casa, arrumando suas malas e, entre os pensamos, ele comenta que uma das perguntas que mais fazem é sobre o que ele pensa quando faz um gol. Então, Douglas entra em cena e o atleta afirma que pensa em seu pai.

LENDAS OLÍMPICAS

Como parte de suas ações de patrocínio global aos Jogos Olímpicos de Paris, a cerveja Corona Cero apresenta campanha que homenageia lendas do esporte brasileiro: Daiane dos Santos, Hortência, Gustavo Borges, Virna Dias, Vanderlei Cordeiro e Oscar Schmidt para relembrar momentos icônicos de suas carreiras, mesmo que eles não envolvam, diretamente, a conquista de

medalhas em Olimpíadas.

MOMENTOS DE OURO

O filme foi criado pela Soko, agora Droga5 São Paulo, e mostra que não é preciso ganhar medalhas para viver momentos de ouro. Além disso, a marca convidou a artista Juliana Fervo e Laís Souza, ex-atleta olímpica, para criarem uma arte exclusiva para representar as lendas para a criação de um mural que será pintado ao vivo.

ASTRONAUTA MISTERIOSO

O futebol sempre foi canal de união do povo brasileiro. E a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apostou em uma ação diferente para chamar a atenção do público sobre as mudanças climáticas. Ao longo de alguns jogos do Brasileirão 2024, a CBF colocou um astronauta misterioso que segurava um cartaz com os dizeres "Cuidem do planeta Terra. Só nele tem futebol!" e o personagem logo tomou as redes sociais com indagações de quem estaria

por trás da fantasia.

AMARAL

Depois de algumas aparições, a identidade foi revelada durante a partida entre São Paulo e Grêmio, no MorumBIS; o astronauta era Amaral, ex-jogador da Seleção Brasileira. A iniciativa também convidou o público a participar do leilão "Doe Gols", cujo objetivo é levantar fundos para as vítimas de tragédias ambientais.