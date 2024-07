Monja Coen é fundadora da Comunidade Zen-Budista Zendo Brasil, criada em 2001. Teve seu primeiro contato com o zen-budismo no Zen Center de Los Angeles, onde fez os votos monásticos em 1983. Morou por oito anos no Mosteiro Feminino de Nagoia, no Japão, onde se graduou como monja especial, habilitada a ministrar aulas de budismo para monges e leigos. Retornou ao Brasil, em 1995, como missionária da tradição St?? Zenshu. Ministra cursos e palestras sempre muito concorridos. Autora best-seller, já teve vários de seus livros publicados pela Editora Planeta.



Agora, a Monja Coen lança mais um livro no qual compartilha reflexões sobre a experiência de envelhecer. A partir de relatos pessoais sobre a própria história de vida, ela conta como tem lidado com o processo de envelhecimento. “Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes. Já não sou quem fui há um instante. Li um livro, ouvi um pensamento diferente dos meus e morri para quem eu era. Renasci para um novo eu, que também não dura mais do que alguns milionésimos de segundo. Logo já sou outra e nunca a mesma”, diz.



A nova obra Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes foi publicada pelo selo Academia, da Editora Planeta. Em meio a dúvidas e incertezas, a autora entende que tudo e todos estão envelhecendo juntos, já que o processo de envelhecer inicia logo no momento do nascimento. Para ela, esta é uma jornada única, que começa muito antes da existência do ser humano, recomeça a cada despertar e cujo fim é impossível determinar.



“No espelho acompanho as rugas se formando, os cabelos clareando, a vista enfraquecendo, os músculos afrouxando. Ainda que faça exercícios, tente fazer regimes, raspar os cabelos e os pelos que insistem em crescer no queixo, é diferente hoje. Na minha juventude não era assim. Agora tudo se transforma sem cessar: o corpo, a mente, o espírito. A vontade de viver jovem para sempre se perde, mas sem perder com ela a vontade de viver e ser. No espelho, vejo ainda a mãe idosa e jovem, a criança e a adolescente, a jornalista, a feminista, a monja e toda uma linhagem de Budas ancestrais. Sou em todas e todas são em mim.”, escreve.



Consciente de que a experiência de envelhecer não é igual para todas as pessoas, o livro está longe de oferecer uma fórmula ou espécie de cartilha a seguir. A partir da própria vivência, Monja Coen questiona maneiras de encontrar leveza à medida que a velhice se aproxima, como lidar com as mudanças no corpo e na saúde e, acima de tudo, procura encontrar uma forma de encarar a morte, propondo o entendimento de que o envelhecer é o resultado de todo o passado no presente e está acontecendo a todo instante.

contatos

Laya ioga – A professora Maria José Marinho e a Escola de Ioga Ponto de Equilíbrio, estão com inscrições abertas para o curso de Formação em Laya® Ioga, um importante instrumento para a dissolução dos sofrimentos da alma. Trata-se de um ramo da ioga que visa dissolver, sem necessidade de pensar, os traumas e problemas. O processo é simples e eficaz. Aulas com a mestra Maria José Marinho e com a professora Salete Figueredo. Início do curso dia 17 de julho, com aulas semanais. Mais informações pelo telefone (31) 3225-4222 ou Whatsapp 99145-7178.

Equilíbrio energético – A terapeuta energética Renata Moon aplica diversos tipos de técnicas em seções on-line e presenciais com objetivo de proporcionar para a pessoa equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. O trabalho é feito a partir da leitura intuitiva de arquétipos, que mostra qual o tratamento ideal para cada um. Informações e agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.

Terapias energéticas – As sessões de terapias energéticas trazem benefícios que ajudam a melhorar a vida em muitos aspectos. Desconfortos emocionais podem causar doenças físicas, é possível sentir dores, ansiedade, medos, crenças limitantes e muitas sensações que causam mal-estar. É um sinal de que é preciso equilibrar a Energia Vital, restaurando autoestima, vitalidade, saúde e bem-estar. A terapeuta Alcéa Romano trabalha com reiki, barras de access, mesa radiônica da sombra ao sol e frequências de luz. Contato (31) 99971-6552.