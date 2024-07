Em sua coleção de verão, intitulada "Horizontes", a Animale traz uma proposta ousada, com mix de estamparia vibrante, modelagens mais amplas, couros com recortes e acessórios maximalistas.

Um dos pontos altos da coleção são as padronagens de listras e xadrez, que trazem uma explosão de cores vibrantes. A tradicional estampa animal print, elemento icônico da marca, não poderia faltar e surge com as snakeskins. Os acessórios se destacam com peças de couro entrelaçado, saltos geométricos e bijuterias gráficas com visual maximalista.



A coleção incorpora sutilezas femininas a matérias-primas modernas e urbanas, como jersey e sarja. Os conjuntos estampados reinventam silhuetas com decotes sem alças e franzidos. Recortes e pontas adicionam movimento e leveza em texturas fluidas, como tule georgette, criando um jogo de ilusão de ótica.



Decotes de um ombro só e frentes únicas estão bem presentes na coleção da próxima temporada, cores suaves e florais geométricos dão o clima da diversidade de estilos modernos. Blazers e coletes sem lapela são novidade de um estilo office look despretensioso. Por fim, o couro, material sempre presente nas coleções, surge com novos detalhes, como recortes geométricos, decote sem alça e franzidos, além de jaquetas com ombros levemente projetados e cintura marcada.

Nesta campanha, a Animale traz modelos brasileiras de renome internacional para estrelar esse momento, como Catarina Guedes e Laiza de Moura.. Catarina, conhecida por sua presença marcante nas passarelas de marcas como Chanel e Ralph Lauren, traz sua elegância e experiência internacional para a Animale. Enquanto isso, Laiza, que desfilou para grifes icônicas de Paris, Milão e Nova York, personifica a força e a versatilidade da mulher brasileira no cenário global da moda.