O bordado como caligrafia da alma. Assim a designer Mary Arantes evoca esse fazer ancestral, que será celebrado em diferentes vertentes na próxima edição da Quermesse da Mary, de 5 e 7 de julho. Do bordado perfeito (frente e verso) à imperfeição, ao bordado livre, à liberdade de expressão. A tradição do bordar e suas conexões entre arte, artesanato e design. O espaço na Serra, que já consagra o evento como parte do calendário oficial da cidade, estará repleto desse universo.



São 23 artistas de diferentes localidades mineiras, uma artista de Vitória (ES) e outra argentina, todos se apropriando de temáticas, técnicas, formas e cores próprias. São almofadas, passadeiras, panos de prato, pufes, jogo americano tete a tete, toalha de mão, bastidores, bijus e cerâmicas bordadas, roupas infantis e bonecas de pano, num conjunto que também explora, pelo viés da arte, modos de bordar diferenciados e em novos suportes, como folha esqueletizada, tela, tecido, papel e fotografia, incluindo ilustrações, painéis e quadros de várias dimensões.



Mary demonstra sua felicidade com essa edição. "São trabalhos que venho catalogando há muito tempo, sonhando com esse projeto há anos. Para mim, o que fica mais evidente é a transformação que vive o bordado, na origem um ofício que era imposto. Hoje, todo mundo faz curso de bordado e borda, é um boom, e isso é fabuloso. Deixa o uso domiciliar e passa a ser artístico. Sai da opressão e vira expressão."



Como é de praxe, a quermesse não esquece a responsabilidade social. Como convidados, participam as Meninas do Cafezal, com o pano de prato, seu carro-chefe, e outros trabalhos, e o espaço institucional do Memorial do Bordado, projeto de Maria do Carmo Pereira, que reúne um rico acervo de bordados.

No ambiente destinado à gastronomia, o quintal da Quermesse recebe, como sempre, gostosuras como massas, empadas, pães artesanais, doces (como tortas, biscoito italiano cantucci e bala delícia), azeites, queijos, patê de foie gras, chutney de manga, molho de pimenta e comida árabe, entre outros.