Tem casamentos que são tiro e queda, dão certo mesmo, é o match perfeito. O de Anna Carolina Bassi com Maria Rudge é um desses. Desde a primeira coleção capsula que fizeram a quatro mãos ficou provado que a dupla combinou perfeitamente e tudo o que fazem é como se fosse o toque de Midas. Rapidamente as peças se esgotam no estoque.



Para o inverno 2024 não foi diferente. Dando sequência às parcerias de sucesso, marca e influenciadora lançaram mais uma coleção movidas por duas grandes paixões: família e moda. Sob o olhar clássico de Maria e o versátil de Carol, a coleção imprime a essência das duas mulheres, em uma sinergia única e com uma inspiração em comum: a cidade de Londres durante a década dos sixties. As peças desenvolvidas a quatro mãos fluem entre a moda descontraída dos anos 1960 e a essência sofisticada da CB.

“É uma honra realizar a 5ª colaboração ao lado de Maria e passar por todo o processo criativo lado a lado. Essa jornada, que já se estende por alguns anos, nos conectou de uma forma muito especial, não só pela moda, mas também pelos nossos valores em comum, principalmente a família. Lançar a tempo do Dia das Mães torna tudo ainda mais único! Que nossas clientes recebam essas novidades com muito amor”, comenta Anna Carolina Bassi, co-fundadora da grife.



A cartela de cor da coleção capsula reflete a elegância e a versatilidade ideal para a temporada de outono-inverno, com tons de preto, chocolate, dark blue, navy, off white, vermelho, mescla, mostarda, chumbo, jeans médio e escuro, rosa seco, marrom, além de uma clássica estampa de poá. Já os tecidos imprimem a alta qualidade da marca, com roupas em alfaiataria, crepe, tweed, couro, viscose, tricoline, malha, lã, veludo, renda e claro, jeans e tricot.



A dupla propôs uma coleção de 56 peças que abrange uma ampla gama de itens essenciais para o guarda-roupa da estação, que vão desde jaquetas, coletes, cardigans e cintos, até o icônico casaquete CB (que esgota em toas as coleções desde que foi lançado pela primeira vez). O destaque especial fica para as famílias Diana, Ada, Ben, Piccadilly, Fern, Megan, Kate, Becky e Helena, que já estão entre as queridinhas das clientes em todo o país.



Para o lançamento, Carol e o marido e sócio Caio fizeram um tour por todas as lojas CB, com o conhecido, simpático e muito competente Bruno Astuto, que fez um bate-papo, falando da coleção, da moda dos anos 60 e da referencia de cada uma das peças criadas. Sucesso total!