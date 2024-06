Bruno Calixto

Especial para o EM

São Miguel dos Milagres (AL) - “Desculpa a demora em responder, estou em Los Angeles e amanhã tenho 11 peças de roupa para entregar à Sofía Vergara!!! Montei um ateliê aqui e estamos a mil.” Essa foi a resposta de Martha Madeiros ao meu primeiro pedido de entrevista. Era véspera da cerimônia do Oscar. Eu estava na porta de sua casa, em São Miguel dos Milagres (AL), e ela, na Califórnia, preparando-se para um encontro com “Griselda”. Mais do que uma usuária contumaz da estilista brasileira, a colombiana Sofía Vergara assina o prefácio do livro de Martha, “Do Sertão a Hollywood” (Matrix), escrito pela jornalista Eliane Trindade e lançado em LA.



“Martha Medeiros entrou na minha vida sorrindo, como uma das mulheres mais criativas e fascinantes que conheço. Ela é uma artista revolucionária”, diz um trecho do prefácio da obra, que traz um relato de vida da carismática e bem-sucedida estilista nascida em Alagoas.

Sofía abriu as portas de Hollywood para Martha, que já vestiu de Xuxa e Ivete Sangalo a Beyoncé (a roupa rendada num videoclipe alavancou a estilista). E de lá, do Oeste americano, ela conversou por meio de troca de mensagens.

Estive em sua casa enquanto ela estava fora e percorri os quartos que ela aluga para as noivas em fase de preparação para o casamento. Conferi de perto as obras de arte no jardim, desde peças de artesanato, como as bordadeiras do sertão brasileiro, até obras de grande porte de ferro e aço de artistas renomados. E ainda aproveitei para tomar um café onde ela recebe seus convidados mais ilustres, no deck de frente para o mar. Na casa da Martha sem a Martha.

As linhas e agulhas tecem experiência, empreendedorismo, transformação social e conquista do mercado fashion internacional. Sua trajetória deve virar série na Netflix, mas nada ainda foi divulgado.

Martha começou vendendo roupas de boneca em uma barraca de feira e hoje atua com mais de 400 mulheres rendeiras e bordadeiras nordestinas. Fruto do projeto “Olhar do sertão – Instituto Martha Medeiros”, que dá apoio a comunidades de rendeiras em quatro regiões diferentes do sertão, com vários graus de desenvolvimento e necessidades, incluindo atendimento oftalmológico. “O sol, a poeira e a falta de chuva prejudicam os olhos dos moradores da região do sertão.”

A maior assinatura de Martha são as flores do sertão, sobretudo a flor do mandacaru, presente em algumas das peças mais elegantes (e caras) da grife. Algumas delas podem ultrapassar R$ 30 mil.A seguir, alguns trechos deste bate-papo, testemunhado por Sofía Vergara.



Casamento

“Nem conhecia a Sofía quando estava na minha loja em São Paulo e a telefonista avisou que tinha uma Sofía na linha falando portunhol. Minha assistente atendeu e reconheceu a voz. Demos um Google na hora e encontramos a foto da atriz mais bem paga da TV americana. Ainda assim, Camila perguntou: 'você trabalha para ela?'. Ao que ela respondeu: “não, sou a própria Sofía. 'E como você conhece a Martha?' Ela disse: 'Faz três anos que a vi no Instagram, vou me casar e quero que ela faça meu vestido de noiva.' Me mandou as medidas, fui a Los Angeles com o vestido pronto e ela usou o meu vestido no dia do casamento.”



Renda

“Quando comecei, era o Grupo Mineiro de Moda despontando no Brasil. Iniciei porque acreditava na renda por uma paixão. Tinha oito anos e fazia roupa de boneca, sempre amei a renda, achava um luxo. Fui para uma cidade chamada São Sebastião, onde as mulheres faziam renda embaixo da árvore.”



Colorido

“A primeira vez que levei minhas roupas para uma assessoria de moda em São Paulo, um cara me negou, dizendo que renda de feira não fazia sucesso. E outra, renda colorida numa cidade que veste preto e branco não daria certo nunca. Mas ainda bem que tenho um decodificador dentro de mim que não me fez desistir. Tá aí o resultado.”



Autoral

“Não acredito em tendência, cada um tem sua própria história. O segredo é que tem muita gente fazendo roupa, mas poucas estilistas. Trabalho autoral. Estilista vem da palavra stiletto, que é um corte que identifica a roupa. Estilista é aquele que faz a roupa e você reconhece sem ver a etiqueta.”



Identidade

“Picasso já falava: artista medíocre copia, o bom artista se apodera. Em nosso caso, a gente se apoderou da renda brasileira. Onde tem renda brasileira, tem Martha Medeiros.”



Eterna

“Só acredito em moda que embeleza. Nunca me preocupei em ser moderna, eu quero ser eterna. A moda que deixa a mulher ainda mais bonita. Dentro de cada mulher existe uma rainha, e é essa rainha que eu quero vestir. Trabalho em prol da beleza de cada uma dessas mulheres.”



Alagoas

“Alagoas, meu estado, tem paz, água quente, povo acolhedor, simpático e simples. Minha terra é linda e sou completamente apaixonada por ela.”



Vida real

“As minhas modelos são as mulheres da vida real. Vestem as minhas roupas, são as modelos que moldam as nossas peças.”



Masculino

“Para mim, só existe o padrão de ser feliz. Essa mulher de verdade é que me encanta. Sou apaixonada por fazer roupa masculina, mas ainda não é possível abrir uma nova frente. Muita vontade.”



Escola de arte

“Não sei se tem algo sobre mim que as pessoas não saibam. Mas estou na melhor fase da minha vida, quero inaugurar minha escola de arte ainda este ano, tomar muito banho de água quente em Milagres, viajar para a Itália para ver aviamentos, fábricas de tecidos, pequenos ateliês de bolsas e fazer um curso de imersão de mercado de luxo em Milão. Mais nada.”