No ritmo do romantismo, campanha do Boticário associa o amor à música

Quem nunca fez um sacrifício pela pessoa amada? Em nome do amor, o Dia dos Namorados, há tempos, transformou-se em uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro. E não será diferente neste ano. De acordo com pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), a expectativa é que a movimentação de vendas em torno da data gere faturamento de R$ 2,17 bilhões durante o mês de junho. Este valor é 1,87% maior que o do mesmo período do ano anterior, que foi de R$ 2,13 bilhões. A expectativa positiva é reforçada pela pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), que mostra que quase 100 milhões de pessoas pretendem presentear alguém neste dia 12 de junho, o que representa 7,6 milhões de pessoas a mais do que em 2023.



"O Dia dos Namorados fecha a temporada de datas comemorativas do primeiro semestre. E, com essa boa expectativa de vendas, dá fôlego para que o lojista cumpra com suas obrigações financeiras e traz ânimo para que os próximos seis meses sejam positivos para o comércio", avalia o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.



A pesquisa da CDL/BH ouviu 150 lojistas da capital e revela ainda que os comerciantes esperam um tíquete médio de R$ 221,81 por presente. Como a expectativa é que sejam adquiridos dois produtos, o investimento dos apaixonados pode chegar a R$ 443,62. Um crescimento de 22% em relação à data de 2023.



E para dar aquele empurrãozinho no mais indecisos, as campanhas publicitárias e as diversas ações de marketing entram em cena. Nas vitrines das lojas o vermelho, os corações e as flores, símbolos característicos do romantismo, prevalecem, bem como nas peças publicitárias. Em uma das melhores campanhas, o Boticário mostrou criatividade ao criar uma analogia entre o amor e a música: assim como as trilhas sonoras, o recomeço pode acontecer de diversas formas. O filme retrata uma jornada de altos e baixos, fins e novos começos, assim como vemos na vida real em que mesmo com o aumento de divórcios e o questionamento sobre a dedicação atual para relacionamentos, dois novos casais se formam e novas possibilidades de relações nascem.



Nos principais shoppings de Belo Horizonte e região metropolitana, as campanhas são sempre acompanhadas das ações que oferecem variados sorteios de brindes, além do tradicional formato "compre e ganhe". Em Contagem, no ItaúPower Shopping, as compras para o Dia dos Namorados podem virar momentos inesquecíveis. A cada R$ 150 em compras o cliente ganha um cupom para concorrer a 10 vales-viagem para um destino à sua escolha, até o valor de R$ 6.000. Também serão sorteados três vouchers em compras na Melissa, com valor de R$500, cada.



No Shopping Cidade, a cada R$ 200 em compras o consumidor concorre a dois Iphones 15 Pro Max e dois kits Casa Conectada com assistência técnica Keep, lâmpada e tomada inteligente, echo pop (Alexa) e película superprotetora. Além disso, a cada R$ 400 o cliente ganha uma caixa de som bluetooth a prova d'agua personalizada. O formato "compra e ganhe" também é seguido nas campanhas do Boulevard Shopping, que oferece uma caixa de chocolates Kopenhagen a cada R$ 500 em compras, e do Minas Shopping, que presenteia os consumidores a cada R$ 400 com um kit de espumantes da marca Like Wine e um "número da sorte" para concorrem a um Renault Kardian zero km. E no BH Shopping, por sua vez, até dia 12 de junho, quem comprar a partir de R$ 600 e cadastrar as notas fiscais no aplicativo Multi leva uma mochila da Levi's para casa e ganha um número para concorrer a um Jeep Comander.



Com relação a preferência de presentes, o segmento de vestuário, calçados e acessórios lidera e deverá movimentar R$ 1,083 bilhão, o equivalente a 42% do volume total de vendas. Em relação ao ano passado (R$ 1,01 bilhão), esse ramo deve apresentar aumento real de 6,7%. Em segundo lugar, com 28% das vendas, estão as lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com vendas previstas na casa dos R$ 727 milhões, um avanço de 3,2% no comparativo anual. As vendas de itens de farmácias, perfumarias e cosméticos tendem a avançar apenas 1,6% e responder por pouco mais de 10% da movimentação financeira.



MÍDIAS

Se a previsão no comércio é positiva, os investimentos publicitários também. A Tunad mapeou que o volume de investimentos em mídia em 2024 neste período deve crescer 10% em relação a 2023. A empresa de pesquisas fez uma análise a partir das inserções comerciais com o tema veiculadas na TV aberta e nos canais pagos, em São Paulo, nos 15 dias que antecedem a data, nos últimos três anos. Em 2023, o aumento foi de 113% no volume de inserções e crescimento de 230% em relação aos investimentos das marcas na data, comparando com o ano de 2022. No ano passado, foram veiculadas 3.115 inserções relacionadas ao Dia dos Namorados na TV aberta e canais pagos. Neste ano, a estimativa é R$27,8 milhões de investimento.



Em outro estudo, a Tunad avaliou as marcas que mais investem em publicidade neste período. Em 2023, a Vivo liderou com investimento estimado em R$ 15 milhões. A Renner vem na sequência, com R$ 6,3 milhões. A Renner, inclusive, havia liderado em 2022, com montante de superior a R$ 3,4 milhões. Ainda no ano passado, a Havan ficou em segundo, com investimento estimado de R$ 1,4 milhão. Já em 2021, a Shopee foi o grande destaque no volume de investimentos, com mais de R$ 17,4 milhões em publicidade na data.

Briefing

TRANSFORMAÇÃO

A 1ª edição das Olimpíadas que Transformam, promovida pela Cemig, marcou a vida de 220 jovens de todas as regiões de Minas Gerais. A competição promoveu intercâmbio cultural, social e esportivo para 110 meninos e 110 meninas de nove projetos patrocinados pela empresa por meio de lei de incentivo. As modalidades disputadas foram futsal, handebol, vôlei, judô e taekwondo.

CULTURA

Além da competição, os participantes contaram com oficinas culturais e realizaram visitas em arenas esportivas na capital mineira. As finais foram no Sesc Venda Nova. O evento reuniu cerca de 600 jovens de 14 cidades mineiras: Viçosa, Juiz de Fora, Barbacena, Minas Novas, Governador Valadares, Montes Claros, Grão-Mogol, Cássia, Contagem, Betim, Belo Horizonte, Sabará, São José da Lapa e Cruzília.

+SBT JÁ É SUCESSO

O +SBT, plataforma de streaming gratuita do SBT, já vendeu todas as cotas fundadoras de publicidade antes mesmo do seu lançamento oficial, previsto para o segundo semestre de 2024. A plataforma alcançou recorde de vendas, com as primeiras marcas confirmadas sendo Grupo Boticário, Seara, Caixa, Coca-Cola e Unilever, em parceria com as agências AlmapBBDO, WMcCann, Calia, OpenX e Mediabrands.

BH MAIS VERDE

A Prefeitura de BH anunciou em Nova Agenda Verde a implantação do Parque Ciliar do Onça, com extensão de 7 km, criado dentro do conceito de "cidade esponja". Também foi anunciado a criação de novos parques na cidade (Parque Mata do Mosteiro e Jardim América). De acordo com o prefeito Fuad Noman, as medidas pretendem fazer com que BH recupere a vanguarda das questões ambientais.

CONCURSO

Como parte da agenda, o prefeito lançou concurso para a escolha do projeto para transformar o Aterro da BR-040 em novo parque, a transformação da Avenida Antônio Carlos em corredor verde, com o plantio de 1.000 árvores, e o envio para a Câmara Municipal de novo projeto de lei tratando das emergências climáticas.

MELHOR DO MUNDO

Pela primeira vez uma agência brasileira lidera o ranking global, publicado anualmente pelo Effie Worldwide. A AlmapBBDO foi apontada como a agência mais eficaz do mundo, em consequência de seu desempenho nas premiações do Effie no ano passado. A empresa somou 18 Ouros com trabalhos para dez clientes. Tanto no Effie Awards Brasil quanto no Effie Latam de 2023, a Almap conquistou o título de Agência do Ano, sendo bi na edição brasileira.