A grife mineira Bianza é conhecida e reconhecida por seu estilo atemporal, elegancia e qualidade. Os tecidos são os melhores, o caimento das peças é impecável bem como seu acabamento. E isso é assim desde o início, quando a matriarca Angela Bernardino fundou a marca, em 1989.

Hoje, a filha Andrea é quem está à frente da Bianza, tendo ao seu lado a filha mais velha, Gabriela, que assumiu toda a parte comercial e de marketing, e internacionalização da empresa. A empresa familiar que está na terceira geração, pelo trabalho que vem fazendo, vai continuar por muitas mais.



A coleção inverno 2024 que acabam de lançar foi feita em parceria com a profissional de moda paulista, Andrea Furco, radicada em Paris, criadora do Passaporte Fashionista. E foi esta coleção de 23 peças, que desfilou na última segunda-feira, na Casa AQ, na Cidade Jardim, para um grupo seleto de convidadas, com a presença de Andrea Furco, que veio pela primeira vez a BH. Junto ao desfile, montaram uma loja dentro do conceito see now buy now.



Um caso de amor

A relação da fundadora do Passaporte Fashionista com a Bianza começou anos atrás, quando Andrea Furco, morando ainda no Brasil, foi convidada para fazer uma palestra em uma loja multimarcas, no Nordeste. A proprietária pediu que ela escolhesse um look da loja para usar no encontro e que seria, também, um presente. A produção escolhida era da marca mineira, Bianza, que não conhecia, mas que amou pelo estilo, beleza, material e acabamento.

Vamos dar um salto no tempo. Em 2014, Andrea Furco, se muda com o marido – o francês Alexandre El Ghozi –, uma filha pré-adolescente e um bebê, para Paris. Ela já trabalhava com moda no interior de São Paulo, e como é jornalista de moda, tinha um programa na TV Tem – afiliada da Rede Globo – e prestava consultoria para várias lojas de varejo, diversas marcas, além de pessoas físicas, por ser consultora de Imagem e Estilo, formada pelo Instituto Marangoni, de Milão. Em Paris, continuou atendendo virtualmente seus clientes, mas após um ano e meio por lá, criou o Passaporte Fashionista.



Para quem não conhece, trata-se de uma empresa francesa de moda, que ministra, em português, cursos, palestras e workshops de moda para brasileiros em Paris e Milão, direcionado para quem gosta ou trabalha com moda. O objetivo é ensinar sobre moda, imagem, estilo, mercado de luxo, comportamento de consumo, mundo digital e apresentar, uma Paris e uma Milão fashion e exclusivas, com seus estilos, seus comportamentos e suas histórias. Começou com a intenção de dar dois cursos por ano. Mas a demanda foi tão grande que ficou impossível. Hoje, ela oferece quatro cursos distintos, a agenda anual tem 10 cursos presenciais e outros tantos à distância. A plataforma tem mais de 200 mil seguidores e a empresa é reconhecida pelo governo francês como formadora de profissionais.



Através de visitas exclusivas, os participantes têm a oportunidade de conhecer de perto algumas marcas referências do mercado francês, italiano e internacional em vários setores da moda, e também aprender sobre perfumes, maquiagem e os bastidores do mundo fashion.



Voltanto para a parceria. Em 2020, Gabriela Bernardino se mudou para Paris com objetivo de entrar com a Bianza na Europa. Ninguém melhor para um contato e orientação que Andrea Furco. Mandou um direct se apresentando e pedindo uma data para tomarem um café. A resposta foi rápida: “ou amanhã, às 9h, ou só em julho” (meses depois). Claro que se encontraram no dia seguinte. A empatia foi imediata. Dali nasceu uma parceria. Andrea Furco se tornou embaixatriz da Bianza em Paris.

A Coleção

Em agosto de 2023, Andrea e Gabriela Bernardino tiveram a ideia de propor para a Andrea Furco a criação de uma coleção a quatro mãos, para o inverno de 2024. Algo com o DNA da marca, que é a alfaiatria impecável, mas que representasse a consultora e jornalista. As conversas tomaram corpo e depois de tudo acertado, ficou decidido que Andrea – a CEO do Passaporte Fashionista – criaria uma coleção com peças que faltavam em seu guarda-roupa.

Os desenhos começaram a ser feitos em dezembro. Tudo o que Andrea Furco criou, foi aprovado, principalmente detalhes que atendem desejo das mulheres como: elástico oculto na manga do blazer para, em dias mais quentes, poder subir a manga e ela ficar onde você deseja. Isso é maravilhoso. A cava do vestido na altura perfeita, para esconder a desagradável gordurinha. As aberturas laterais e nas costas são calculadas para esconder alças e base dos sutiãs. E essa é para morrer: o forro do blazer e o avesso das roupas – além do acabamento perfeito da marca – tem um delicado viez dourado no arremate de algumas costuras, porque caso a mulher tire o blazer em algum lugar, o que se vê será um luxo só. Tudo pensado unindo as culturas brasileira e europeia.

E mais: os tecidos não amarrotam e todas as peças têm bolsos. Todas as peças casam entre si, criando infinidade de looks. Destaque para as duas camisas de tricoline: verdadeiros trabalhos de origami. Os calçados foram de Paula Torres, e o estilo de cabelo e maquiagem, de Alê Quites, proprietário da Casa AQ, que abriga seu salão de beleza e foi cenário da festa.

“Estamos muito felizes com o resultado. Conseguimos unir o DNA da Bianza de alfaiatria e cuidado com acabamento e detalhes com a visão cosmopolita europeia da Andrea Furco: uma roupa elegante e confortável que a mulher moderna e independente consiga usar o dia todo, com feminilidade. E a procura nos surpreendeu porque alcançou uma faixa etária a partir do 20 anos”, diz Andrea Bernardino.



Um pouco da história

Angela Bernardino fundou a marca de moda feminina quando os filhos já estavam crescidos. Apesar de alguns obstáculos iniciais continuou firme no seu projeto e sempre usou sua criatividade e suas habilidades artesanais.



O nome Bianza veio anos mais tarde, quando Andrea já estava à frente da empresa. Escolheram um nome que representasse a família. Chegaram ao Bianza, uma variação de Brianza (reigão do norte da Itália), que sem o R – sugestão da filha mais nova de Andrea, Luísa – representa Bi, de Gabi, AN, de Andrea e Angela e ZA, de Luísa.



Em 2022, conseguiram realizar duas lojas pop-ups no bairro do Marais, um dos mais fashionistas da capital francesa. “A Bianza sempre se inspirou no mercado europeu. Meu papel principal na Bianza é superar as expectativas dos clientes. Não adianta ser a última tendência se não valorizar e funcionar para a mulher no dia a dia. Meu aprendizado não vem somente de tendências e pesquisas, mas principalmente da relação de troca que temos com os clientes”, diz Gabriela.