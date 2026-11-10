Organização da corrida Behobia-San Sebastián desclassifica 856 participantes por descumprimento de regras, mesmo após concluírem o percurso e receberem medalhas.

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A organização da prova Behobia-San Sebastián aplicou com rigor o seu regulamento na edição de 2026. Realizada no domingo, 8 de novembro, a corrida a pé de 20 quilômetros aconteceu no País Basco espanhol, nas proximidades da fronteira francesa. Ao todo, 856 participantes completaram o trajeto e receberam a medalha de conclusão, mas acabaram eliminados da classificação oficial por desrespeitarem as determinações do evento.

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Os atletas desclassificados cometeram uma infração ao iniciar a disputa em uma área de largada diferente da permitida. Eles buscaram antecipar a saída para evitar a aglomeração de competidores e ganhar tempo no percurso. A competição reuniu 27.172 corredores no ponto de partida.

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Segurança e divisão dos participantes

Para manter a segurança e garantir a fluidez dos corredores ao longo dos 20 quilômetros de percurso, a coordenação da Behobia-San Sebastián estabelece 19 setores distintos de largada. Esses espaços são determinados estritamente pelo nível técnico individual de cada participante inscrito.

Ao ocuparem pelotões incompatíveis com a própria capacidade física, os infratores provocam lentidão no fluxo da corrida. Um participante criticou a atitude dos colegas: "tentaram bancar os espertos. No final, prejudicam os outros correndo em ritmos muito lentos. Acho totalmente normal serem punidos".

Identificação tecnológica dos atletas

A detecção das irregularidades é feita por meio de recursos tecnológicos. Na área de largada, um leitor de chip eletrônico registra todos os competidores que partem antes do horário previamente estipulado para o seu respectivo grupo. Os dados identificam a fraude na chegada, resultando na remoção do atleta da listagem oficial da prova.

O monitoramento eletrônico tem revelado transgressões semelhantes em anos consecutivos, mesmo com os alertas emitidos pela equipe organizadora:

em 2024, a direção puniu 958 participantes pelo mesmo motivo;

em 2025, o número de corredores penalizados chegou a 918;

em 2026, a quantidade caiu ligeiramente para 856 desclassificados. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar da leve redução observada na edição mais recente, os 856 corredores que burlaram as normas representam mais de 3% do contingente total de participantes que iniciaram a disputa.