Cristiano Ronaldo anuncia decisão que encerra um capítulo histórico com Portugal e coloca em perspectiva uma trajetória de recordes e títulos internacionais

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Cristiano Ronaldo anunciou em Lisboa que não voltará a vestir a camisa de Portugal. O atacante de 41 anos encerra uma trajetória de 23 anos pela seleção nacional, iniciada em agosto de 2003, antes da Eurocopa de 2004.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O comunicado ocorreu por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Ao longo da carreira internacional, o atleta conquistou um título europeu, disputou seis Copas do Mundo e estabeleceu o recorde masculino de gols da história das seleções, com 146 gols anotados em 234 jogos. A Fifa confirmou que o português é a única pessoa a marcar em seis edições distintas de Copas do Mundo.

Leia Mais

Durante a mensagem gravada, Ronaldo destacou a relação com o uniforme da equipe: "Para o povo português, chegou o dia de devolver a camisa número 7 da nossa seleção nacional". O jogador complementou: "Nunca senti que me pertencesse só a mim, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vesti-la, defendê-la e levá-la comigo a estádios de todo o mundo".

O atleta explicou os motivos sentimentais da escolha: "Hoje chegou o momento de passá-la ao futuro. Não foi uma decisão fácil porque algumas decisões não se tomam só com a mente. Também se tomam com o coração. Uma viagem que começou em agosto de 2003 e mudou a minha vida para sempre chegou ao fim".

Afastamento e homenagem da federação

A saída da equipe nacional ocorreu após um distanciamento entre o capitão e o técnico Jorge Jesus. A última atuação do atacante aconteceu no dia 24 de setembro, na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales pela Liga das Nações.

No confronto seguinte, Jorge Jesus deixou o atleta no banco de reservas e comunicou que não pretendia escalá-lo como titular no compromisso posterior. Diante disso, o jogador optou por abandonar a concentração. Mais tarde, o treinador declarou que Cristiano Ronaldo seria bem-vindo de volta e que o retorno dependeria de sua própria vontade.

Em resposta à decisão, a federação portuguesa de futebol divulgou nota oficial expressando "Profunda gratidão e imensa admiração" pelos serviços prestados ao país. A entidade afirmou que o atacante inspirou gerações e que pretende organizar uma cerimônia de homenagem para reunir os torcedores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Enquanto o rival Lionel Messi concluiu a trajetória pela Argentina com um jogo de despedida em outubro, Ronaldo continuará atuando por clubes. O encerramento definitivo da carreira do atacante está previsto para o término desta temporada no Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde busca atingir a marca de mil gols na carreira, somando 985 até o momento.