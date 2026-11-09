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DESPEDIDA

Cristiano Ronaldo anuncia decisão que encerra um capítulo histórico com Portugal e coloca em perspectiva uma trajetória de recordes e títulos internacionais

Maior artilheiro de seleções encerra ciclo lendário com mensagem emocionante; craque segue atuando por clubes rumo ao milésimo gol da carreira

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
09/11/2026 09:46

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Cristiano Ronaldo anuncia decisão que encerra um capítulo histórico com Portugal e coloca em perspectiva uma trajetória de recordes e títulos internacionais
Cristiano Ronaldo veste a camisa de Portugal, seleção que ele anunciou sua despedida após 23 anos de carreira crédito: depositphotos.com / mrogowski_photography

Cristiano Ronaldo anunciou em Lisboa que não voltará a vestir a camisa de Portugal. O atacante de 41 anos encerra uma trajetória de 23 anos pela seleção nacional, iniciada em agosto de 2003, antes da Eurocopa de 2004.

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O comunicado ocorreu por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Ao longo da carreira internacional, o atleta conquistou um título europeu, disputou seis Copas do Mundo e estabeleceu o recorde masculino de gols da história das seleções, com 146 gols anotados em 234 jogos. A Fifa confirmou que o português é a única pessoa a marcar em seis edições distintas de Copas do Mundo.

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Durante a mensagem gravada, Ronaldo destacou a relação com o uniforme da equipe: "Para o povo português, chegou o dia de devolver a camisa número 7 da nossa seleção nacional". O jogador complementou: "Nunca senti que me pertencesse só a mim, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vesti-la, defendê-la e levá-la comigo a estádios de todo o mundo".

O atleta explicou os motivos sentimentais da escolha: "Hoje chegou o momento de passá-la ao futuro. Não foi uma decisão fácil porque algumas decisões não se tomam só com a mente. Também se tomam com o coração. Uma viagem que começou em agosto de 2003 e mudou a minha vida para sempre chegou ao fim".

Afastamento e homenagem da federação

A saída da equipe nacional ocorreu após um distanciamento entre o capitão e o técnico Jorge Jesus. A última atuação do atacante aconteceu no dia 24 de setembro, na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales pela Liga das Nações.

No confronto seguinte, Jorge Jesus deixou o atleta no banco de reservas e comunicou que não pretendia escalá-lo como titular no compromisso posterior. Diante disso, o jogador optou por abandonar a concentração. Mais tarde, o treinador declarou que Cristiano Ronaldo seria bem-vindo de volta e que o retorno dependeria de sua própria vontade.

Em resposta à decisão, a federação portuguesa de futebol divulgou nota oficial expressando "Profunda gratidão e imensa admiração" pelos serviços prestados ao país. A entidade afirmou que o atacante inspirou gerações e que pretende organizar uma cerimônia de homenagem para reunir os torcedores.

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Enquanto o rival Lionel Messi concluiu a trajetória pela Argentina com um jogo de despedida em outubro, Ronaldo continuará atuando por clubes. O encerramento definitivo da carreira do atacante está previsto para o término desta temporada no Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde busca atingir a marca de mil gols na carreira, somando 985 até o momento.

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