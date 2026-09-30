Cristiano Ronaldo anuncia saída da Seleção de Portugal após polêmica com Jorge Jesus (Cristiano Ronaldo em ação pela Seleção de Portugal)

O atacante Cristiano Ronaldo utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (30/9) para anunciar o seu desligamento da Seleção Portuguesa. A decisão foi comunicada logo após um desentendimento público com o técnico Jorge Jesus durante a concentração para os jogos da Liga das Nações da Uefa.

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Em nota oficial, o camisa 7 informou que a escolha foi tomada em conjunto com a cúpula da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e prometeu prestar esclarecimentos aos torcedores no momento oportuno.

“Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar a Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção”, escreveu o craque.

Jorge Jesus bancou decisão e reafirmou autoridade

Antes da publicação do astro, o técnico Jorge Jesus explicou abertamente os motivos de ter deixado Cristiano Ronaldo no banco de reservas nos compromissos mais recentes de Portugal. O treinador alegou questões de condicionamento físico e ressaltou que nenhuma figura está acima de suas convicções táticas.

“Eu disse ao Cris que ele não ia jogar estes dois jogos. Pensei durante o jogo que se precisasse, ele iria aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer um não fica contente depois de aquecer meia hora. Quanto mais o Cris. Quanto mais fosse o Pelé, o Maradona. Os direitos são iguais e como treinador eu decidi que não entraria”, afirmou Jesus.

Na entrevista coletiva, o comandante revelou ainda que a diretoria da FPF tentou apaziguar o clima no elenco, mas garantiu que não cederá a pressões externas:

“O presidente veio saber o que se passou. Mas depois de um jantar já tính tínhamos resolvido o problema que não era problema. Sou o treinador, disse ao jogador que não era para jogar. Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele nem ninguém no futebol. Nem nenhum presidente. Nunca, zero”, concluiu.

Clima tenso no início de um novo ciclo

A crise estoura logo no início do trabalho de Jorge Jesus à frente de Portugal. O treinador assumiu a seleção após a demissão de Roberto Martínez, decorrente da eliminação para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Nos dois primeiros jogos sob o comando de Jesus (contra País de Gales e Noruega), Cristiano Ronaldo somou apenas 67 minutos em campo de 180 possíveis. Em 2025/26, os dois trabalharam juntos no Al-Nassr, na Arábia Saudita, onde mantinham relação próxima antes do desgaste recente na equipe nacional.

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