Antes de Cristiano, Portugal não tinha nenhum título, atesta astro em adeus à Copa (Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal)

A Copa do Mundo se despediu em definitivo de Cristiano Ronaldo. O astro de Portugal fez a última aparição em Mundiais nesta segunda-feira (6/7), na derrota por 1 a 0 para a Espanha, no AT&T Stadium, em Arlington, nos EUA, pelas oitavas de final da competição. Ao confirmar o adeus, o astro se autoafirmou.

Em quase 23 anos vestindo a camisa de Portugal, Cristiano Ronaldo conquistou três títulos: Eurocopa (2016) e Liga das Nações (2018/19 e 2024/25). Antes disso, o povo do país europeu ainda não conhecia a sensação de celebrar façanhas em campo.

“(Vou acordar amanhã) como me levantei hoje, com a consciência tranquila. Dei o melhor de mim. Ganhei três títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal não tinha nenhum. Estou feliz. O principal título foi em 2016, que, para mim, tem a mesma dimensão que uma Copa. Saio com a consciência tranquila. Dei o melhor. Amanhã será um novo dia, e a vida continua” Cristiano Ronaldo, atacante

O capitão lamentou a eliminação, mas de forma serena. Aceitou o destino cruel e não pegou o caminho de pensar no que poderia ter feito diferente – sensação de dever cumprido e bola para frente. Ele confirmou que se trata da última dança em Copas.

“Triste por sair assim do Mundial, mas, como disse ontem, dei tudo, dei meu melhor. Saio com a consciência tranquila. Esse é o futebol, é a vida de um jogador. Às vezes ganhamos, perdemos, mas precisamos continuar. A verdade é que foi meu último mundial. Ademais, terei tempo para pensar, estar com minha família, não decidir as coisas de cabeça quente e seguir a vida”, pontuou.

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Campanhas de Cristiano Ronaldo em Copas

2006 (Alemanha): 4º lugar

4º lugar 2010 (África do Sul): oitavas de final

oitavas de final 2014 (Brasil): fase de grupos

fase de grupos 2018 (Rússia): oitavas de final

oitavas de final 2022 (Catar): quartas de final

quartas de final 2026 (Estados Unidos, México e Canadá): oitavas de final

Títulos de Cristiano Ronaldo por Portugal

Eurocopa (2016)

Liga das Nações (2018/19 e 2024/25)

Títulos de Cristiano Ronaldo por clubes

Sporting : Supertaça de Portugal (2002)

: Supertaça de Portugal (2002) Manchester United : Copa da Inglaterra (2003/04), Copa da Liga Inglesa (2005/06 e 2008/09), Campeonato Inglês (2006/07, 2007/08 e 2008/09), Supercopa da Inglaterra (2007 e 2008), Liga dos Campeões (2007/08) e Mundial de Clubes (2008)

: Copa da Inglaterra (2003/04), Copa da Liga Inglesa (2005/06 e 2008/09), Campeonato Inglês (2006/07, 2007/08 e 2008/09), Supercopa da Inglaterra (2007 e 2008), Liga dos Campeões (2007/08) e Mundial de Clubes (2008) Real Madrid : Copa do Rei (2010/11 e 2013/14), Campeonato Espanhol (2011/12, 2016/17), Supercopa da Espanha (2012 e 2017), Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), Supercopa da Uefa (2014 e 2017) e Mundial de Clubes (2014, 2016 e 2017)

: Copa do Rei (2010/11 e 2013/14), Campeonato Espanhol (2011/12, 2016/17), Supercopa da Espanha (2012 e 2017), Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), Supercopa da Uefa (2014 e 2017) e Mundial de Clubes (2014, 2016 e 2017) Juventus : Supercopa da Itália (2018 e 2020), Campeonato Italiano (2018/19 e 2019/20) e Copa da Itália (2020/21)

: Supercopa da Itália (2018 e 2020), Campeonato Italiano (2018/19 e 2019/20) e Copa da Itália (2020/21) Al-Nassr: Copa dos Campeões Árabes (2023) e Campeonato Saudita (2025/26)

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