Assine
overlay
Início Esportes
ESPORTES

Cristiano Ronaldo Júnior dá novo passo no futebol: filho mais velho do craque recebe sua primeira convocação para a seleção de Portugal de menores de 17 anos

Jovem atacante segue os passos do pai e celebra nova fase na carreira internacional; reencontro entre pai e filho pode acontecer nos treinos

Publicidade
Carregando...
LB
Larissa Brandes Viçoso
LB
Larissa Brandes Viçoso
Repórter
04/11/2026 15:33

compartilhe

×
Cristiano Ronaldo Júnior dá novo passo no futebol: filho mais velho do craque recebe sua primeira convocação para a seleção de Portugal de menores de 17 anos
Cristiano Ronaldo Júnior, atacante das categorias de base do Al Nassr, foi convocado para a seleção sub-17 de Portugal crédito: (Reprodução/Instagram)

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Júnior, recebeu sua primeira convocação para defender a seleção sub-17 de Portugal. Aos 16 anos, o atacante das categorias de base do Al Nassr integra a lista de 23 atletas selecionados pelo técnico Filipe Ramos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A convocação contempla as partidas de qualificação para o Campeonato Europeu, marcadas para o mês de novembro. O jovem atleta já atuou anteriormente pela equipe nacional nas categorias sub-15 e sub-16.


Calendário de jogos em Lisboa

A equipe portuguesa sub-17 disputará três confrontos válidos pela fase qualificatória, com todos os jogos programados para Lisboa:

  • Andorra, no dia 11 de novembro;

  • Bulgária, no dia 14 de novembro;

  • Sérvia, no dia 17 de novembro.

Possível encontro nos treinos

Cristiano Ronaldo Júnior pode encontrar o pai nos campos de treinamento de Portugal. Esse reencontro depende da escolha do atacante do Al Nassr para integrar a equipe comandada por Jorge Jesus nas próximas partidas da Liga das Nações.

O elenco principal terá partidas diante da Dinamarca, em 14 de novembro, e contra o País de Gales, fora de casa, em 17 de novembro.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, cumpre uma suspensão de 30 dias determinada pela Federação Portuguesa de Futebol. A sanção ocorreu após o atleta deixar a concentração da seleção portuguesa durante a campanha da Liga das Nações da UEFA no mês anterior.

Números e momento de Cristiano Ronaldo

O atacante mantém o posto de maior artilheiro do futebol internacional masculino, com 143 gols registrados em 225 partidas com a camisa de seu país.

O ex-jogador de Real Madrid e Juventus foi poupado na vitória do Al Nassr pela Liga dos Campeões da AFC no Uzbequistão, na última segunda-feira. A ausência esteve relacionada a preocupações de que a situação de segurança na Arábia Saudita continue gerando impactos nos torneios do continente asiático.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na semana anterior, Cristiano Ronaldo anotou um hat trick pela equipe do Al Nassr. O jogador busca alcançar a marca inédita de 1.000 gols na carreira profissional, acumulando 985 gols oficiais até o momento.


Tópicos relacionados:

cristiano-ronaldo-jr esportes futebol

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay