Cristiano Ronaldo Júnior dá novo passo no futebol: filho mais velho do craque recebe sua primeira convocação para a seleção de Portugal de menores de 17 anos

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Júnior, recebeu sua primeira convocação para defender a seleção sub-17 de Portugal. Aos 16 anos, o atacante das categorias de base do Al Nassr integra a lista de 23 atletas selecionados pelo técnico Filipe Ramos.

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A convocação contempla as partidas de qualificação para o Campeonato Europeu, marcadas para o mês de novembro. O jovem atleta já atuou anteriormente pela equipe nacional nas categorias sub-15 e sub-16.

Calendário de jogos em Lisboa

A equipe portuguesa sub-17 disputará três confrontos válidos pela fase qualificatória, com todos os jogos programados para Lisboa:

Andorra, no dia 11 de novembro;

Bulgária, no dia 14 de novembro;

Sérvia, no dia 17 de novembro.

Possível encontro nos treinos

Cristiano Ronaldo Júnior pode encontrar o pai nos campos de treinamento de Portugal. Esse reencontro depende da escolha do atacante do Al Nassr para integrar a equipe comandada por Jorge Jesus nas próximas partidas da Liga das Nações.

O elenco principal terá partidas diante da Dinamarca, em 14 de novembro, e contra o País de Gales, fora de casa, em 17 de novembro.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, cumpre uma suspensão de 30 dias determinada pela Federação Portuguesa de Futebol. A sanção ocorreu após o atleta deixar a concentração da seleção portuguesa durante a campanha da Liga das Nações da UEFA no mês anterior.

Números e momento de Cristiano Ronaldo

O atacante mantém o posto de maior artilheiro do futebol internacional masculino, com 143 gols registrados em 225 partidas com a camisa de seu país.

O ex-jogador de Real Madrid e Juventus foi poupado na vitória do Al Nassr pela Liga dos Campeões da AFC no Uzbequistão, na última segunda-feira. A ausência esteve relacionada a preocupações de que a situação de segurança na Arábia Saudita continue gerando impactos nos torneios do continente asiático.

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Na semana anterior, Cristiano Ronaldo anotou um hat trick pela equipe do Al Nassr. O jogador busca alcançar a marca inédita de 1.000 gols na carreira profissional, acumulando 985 gols oficiais até o momento.