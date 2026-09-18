Jorge Jesus convoca Cristiano Ronaldo para jogos de Portugal na Liga das Nações

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo foi convocado pelo técnico Jorge Jesus para defender a seleção de Portugal nos primeiros jogos da Liga das Nações da Uefa, torneio no qual os portugueses são os atuais campeões, em lista divulgada nesta sexta-feira (18).

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O nome de Cristiano aparece na primeira convocação do veterano técnico de 71 anos, que sucedeu o espanhol Roberto Martínez após a Copa do Mundo de 2026.

Jorge Jesus trabalhou na temporada passada com CR7 no Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde o astro continua jogando após ter anunciado, em agosto, que este ano será "provavelmente" seu último como jogador profissional.

Durante o Mundial na América do Norte, Cristiano se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições do torneio. No entanto, o camisa 7 teve uma atuação discreta e Portugal acabou eliminado nas oitavas de final pela Espanha, que posteriormente foi campeã.

O então técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez, foi muito criticado por escalá-lo sistematicamente entre os titulares, concedendo pouco tempo de jogo ao seu substituto, Gonçalo Ramos.

Entre as poucas novidades da lista de Jorge Jesus estão os retornos do atacante Fábio Silva, do Borussia Dortmund, e do volante João Palhinha, do Benfica.

Campeão da Liga das Nações em 2019 e 2025, Portugal iniciará a nova edição da competição recebendo o País de Gales na quinta-feira, em Lisboa, antes de viajar para enfrentar a Noruega, em 27 de setembro, e a Dinamarca, em 1º de outubro, e de receber a Noruega no dia 4, no Porto.

- Lista de convocados:

Goleiros: Diogo Costa (Porto/POR), Rui Silva (Sporting/POR) e Samuel Soares (Benfica/POR).

Defensores: Gonçalo Inácio (Sporting/POR), João Cancelo (Barcelona/ESP), Diogo Dalot (Manchester United/ING), Nuno Tavares (Lazio/ITA), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/FRA), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Rúben Dias (Manchester City/ING) e Tomás Araújo (Benfica/POR).

Meio-campistas: Bruno Fernandes (Manchester United/ING), João Palhinha (Benfica/POR), João Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Rúben Neves (Al-Hilal/ASA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA) e Bernardo Silva (Real Madrid/ESP)

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr/ASA), Fábio Silva (Borussia Dortmund/ALE), Francisco Trincão (Al-Ahli/ASA), Francisco Conceição (Juventus/ITA), Gonçalo Ramos (Milan/ITA), João Félix (Al-Nassr/ASA), Pedro Neto (Chelsea/ING) e Rafael Leão (Galatasaray/TUR).

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