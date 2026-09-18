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Com CR7, Jorge Jesus anuncia primeira convocação à frente da Seleção Portuguesa

Jorge Jesus convoca 26 jogadores para os jogos contra País de Gales e Noruega pela Liga das Nações da Uefa

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JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
18/09/2026 10:27

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Com CR7, Jorge Jesus anuncia primeira convocação à frente da Seleção Portuguesa
Com CR7, Jorge Jesus anuncia primeira convocação à frente da Seleção Portuguesa crédito: No Ataque Internacional
Com CR7, Jorge Jesus anuncia primeira convocação à frente da Seleção Portuguesa
Com CR7, Jorge Jesus anuncia primeira convocação à frente da Seleção Portuguesa (Cristiano Ronaldo é destaque da primeira convocação de Jorge Jesus pela Seleção Portuguesa )

O técnico Jorge Jesus anunciou, nesta sexta-feira (18/9), a primeira lista de convocados à frente da Seleção Portuguesa.

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Sucessor de Roberto Martínez, demitido depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, o ‘Mister’ chamou 26 jogadores para o início da caminhada na Liga das Nações da Uefa.

A grande expectativa em torno da presença de Cristiano Ronaldo foi confirmada. O astro e capitão, que trabalhou com Jorge Jesus no Al-Nassr, segue como peça central do projeto do novo comandante.

A estreia de Jorge Jesus pela Seleção Portuguesa será no dia 24 de setembro, em casa, pela primeira rodada do Grupo D da Liga das Nações.

Na sequência, em 27 de setembro, Portugal encara a Noruega fora de casa. A partida será pela segunda rodada do Grupo D da competição da Uefa.

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Convocados da Seleção Portuguesa

  • Goleiros: Diogo Costa, Rui Silva e Samuel Soares
  • Defensores: João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Tomás Araújo, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes e Nuno Tavares
  • Meio-campistas: João Palhinha, Rúben Neves, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes
  • Atacantes: Francisco Conceição, Francisco Trincão, Rafael Leão, Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos e Fábio Silva

A notícia Com CR7, Jorge Jesus anuncia primeira convocação à frente da Seleção Portuguesa foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

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