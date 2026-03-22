Cristiano Ronaldo não é convocado pela Seleção Portuguesa (Cristiano Ronaldo em campo por Portugal )

O atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, não foi convocado pela Seleção Portuguesa. O motivo? Uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Fayha, em 28 de fevereiro, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita.

A lista do técnico espanhol Roberto Martínez, anunciada nesta sexta-feira (20/3), é para os amistosos da Data Fifa de março.

Portugal enfrenta o México, no dia 28, a partir das 16h (de Brasília), na Cidade do México. Depois, no dia 31, visita os Estados Unidos em Atlanta. A bola rola às 19h (de Brasília).

Sem CR7, a seleção vai contar com 27 jogadores. As grandes surpresas da lista são Ricardo Horta e Gonzalo Guedes. Por outro lado, além de Cristiano, Martínez não convocou Palhinha.

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Convocação da Seleção Portuguesa para a Data Fifa

Goleiros : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers) e Rui Silva (Sporting CP);

: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers) e Rui Silva (Sporting CP); Defensores: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica) e Tomás Araújo (SL Benfica);

Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica) e Tomás Araújo (SL Benfica); Meias: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Rodrigo Mora (FC Porto);

Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Rodrigo Mora (FC Porto); Atacantes: Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG).

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