Assine
overlay
Início Esportes
FAMOSOS E RICOS SEPARADOS

Campeão mundial de futebol e ex-número 1 do tênis se separam após rumores de traição

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
06/12/2025 12:56

compartilhe

SIGA
x
Bastian Schweinsteiger e Ana Ivanovic, agora separados
Bastian Schweinsteiger e Ana Ivanovic, agora separados crédito: Heute

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O casamento entre o ex-jogador de futebol alemão Bastian Schweinsteiger, campeão da Copa do Mundo de 2014, e a ex-número 1 do tênis Ana Ivanovic chegou oficialmente ao fim. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A separação já era alvo de especulações na imprensa europeia e foi confirmada após a atleta sérvia entrar com o pedido formal de divórcio em Munique. 

A separação foi confirmada após um jornal alemão divulgar uma foto do ex-jogador com outra mulher --uma búlgara, mãe de dois filhos, que ele teria conhecido na escola das crianças. 

Leia Mais

Segundo a imprensa alemã, a distância também teria contribuído para o desgaste da relação. Enquanto Ivanovic buscava estabilidade para os três filhos do casal, com idades de 2 a 8 anos, Schweinsteiger intensificou a agenda de viagens como comentarista esportivo. 

Ídolo do Bayern de Munique e protagonista da final da Copa de 2014 (ano do fatídico 7 x 1 da Alemanha contra o Brasil, quando não marcou gol), ele jogou sua última temporada em 2019, atuando pelo Chicago Fire, da Major League Soccer. 

Ivanovic foi campeã de Roland Garros em 2008, quando alcançou o top 1 mundial. Ela é uma das jogadoras mais marcantes de sua geração e se aposentou em 2016, aos 29 anos, para se dedicar ao marido e à família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 Segundo o advogado de Ivanovic informou à imprensa europeia, ao entrar com o pedido de divórcio a tenista alegou "diferenças irreconciliáveis" e disse que a convivência estava insustentável.

Tópicos relacionados:

casamento comportamento divorcio futebol tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay