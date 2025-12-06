Campeão mundial de futebol e ex-número 1 do tênis se separam após rumores de traição

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O casamento entre o ex-jogador de futebol alemão Bastian Schweinsteiger, campeão da Copa do Mundo de 2014, e a ex-número 1 do tênis Ana Ivanovic chegou oficialmente ao fim.



A separação já era alvo de especulações na imprensa europeia e foi confirmada após a atleta sérvia entrar com o pedido formal de divórcio em Munique.



A separação foi confirmada após um jornal alemão divulgar uma foto do ex-jogador com outra mulher --uma búlgara, mãe de dois filhos, que ele teria conhecido na escola das crianças.



Segundo a imprensa alemã, a distância também teria contribuído para o desgaste da relação. Enquanto Ivanovic buscava estabilidade para os três filhos do casal, com idades de 2 a 8 anos, Schweinsteiger intensificou a agenda de viagens como comentarista esportivo.



Ídolo do Bayern de Munique e protagonista da final da Copa de 2014 (ano do fatídico 7 x 1 da Alemanha contra o Brasil, quando não marcou gol), ele jogou sua última temporada em 2019, atuando pelo Chicago Fire, da Major League Soccer.



Ivanovic foi campeã de Roland Garros em 2008, quando alcançou o top 1 mundial. Ela é uma das jogadoras mais marcantes de sua geração e se aposentou em 2016, aos 29 anos, para se dedicar ao marido e à família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o advogado de Ivanovic informou à imprensa europeia, ao entrar com o pedido de divórcio a tenista alegou "diferenças irreconciliáveis" e disse que a convivência estava insustentável.