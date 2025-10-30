Mulher de Akon pede divórcio: poligâmico, cantor tem gafes e polêmicas na trajetória

Após o fracasso da Akon City, parte do terreno foi transformada em um resort de luxo voltado à elite. O novo projeto contrasta com a proposta original de inclusão e inovação tecnológica. Akon ainda defende sua visão, mas reconhece que faltaram estrutura e apoio para concretizar a ideia. O sonho de uma cidade inteligente africana virou símbolo de promessas não cumpridas. Foto: Divulgação