Katy Perry chora em show dias após separação do ator Orlando Bloom

Já Katy Perry tem uma carreira sólida na música pop. Ela teve uma passagem marcante pelo Brasil com show no Rock in Rio. No período, a cantora fez uma participação especial no programa "Estrela da Casa", da TV Globo, apareceu na sacada do Copacabana Palace segurando uma bandeira do Brasil e distribuiu pizza para quem estava na porta do hotel.