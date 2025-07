Novo reforço do Flamengo, Saúl é o termo mais buscado do Brasil nesta terça

O nome do novo reforço do Flamengo, o meio-campista Saúl Ñiguez, é o termo mais buscado do Brasil nas últimas 24 horas, mostra relatório do Google Trends, consultado pela reportagem na manhã desta terça-feira (22).

De acordo com a ferramenta de monitoramento de tendências, Saúl Ñiguez registra um volume de pesquisa de cerca de 100 mil, iniciado nesse segunda-feira (21), às 14h.

O segundo termo mais buscado no país no período é o nome do rapper Oruam, que alcançou um volume de pesquisa de cerca de 50 mil, iniciado nesse segunda-feira (21), às 23h. Oruam tem um mandado de prisão em aberto após ser associado ao Comando Vermelho.

Já o terceiro termo mais buscado no país no período é Náutico x Caxias, que registrou um volume de pesquisa de cerca de 50 mil no período, iniciado nesse segunda-feira (21), às 18h. O jogo, válido pela terceira divisão do Brasileirão, terminou com vitória do Timbu por 2 a 0.