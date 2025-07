Preta Gil é o termo mais buscado do Brasil nas últimas 24 horas, mostra relatório do Google Trends, consultado pela reportagem na manhã desta segunda-feira (21).

De acordo com a ferramenta de monitoramento de tendências, Preta Gil registra um volume de pesquisa de cerca de dois milhões, iniciado nesse domingo (20), às 18h. A cantora, atriz e empresária carioca perdeu a vida aos 50 anos, após lutar contra um câncer no intestino.

O segundo termo mais buscado no país no período é "resultado do jogo Flamengo-Fluminense", que alcançou um volume de pesquisa de cerca de um milhão, iniciado nesse domingo (20), às 18h. A partida terminou com vitória rubro-negra por 1 a 0, com gol marcado por Pedro.

Já o terceiro termo mais buscado no país no período é "Sport Recife x Botafogo", que registrou um volume de pesquisa de cerca de 500 milhões, iniciado nesse domingo (20), às 15h. O jogo terminou com vitória carioca por 1 a 0, gol do lateral Cuiabano.