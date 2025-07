Rafinha anuncia aposentadoria aos 39 anos

Vencedor da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique e da Copa Libertadores da América com a camisa do Flamengo, o brasileiro Rafinha anunciou sua aposentadoria do futebol nesta segunda-feira (21), aos 39 anos.

"Tudo tem um começo e um fim. Hoje anuncio oficialmente minha aposentadoria dos gramados (...). Sem arrependimentos, mas com o coração partido, porque não é uma decisão fácil", disse ele em transmissão do SporTV.

O lateral-direito estava livre desde que deixou o Coritiba em março, mesmo clube onde iniciou a carreira profissional há 20 anos.

"É um momento muito especial na minha vida", comentou. "Foi um viagem maravilhosa (...) Não esperava chegar aonde cheguei", continuou, com a voz embargada pela emoção.

Rafinha teve uma carreira brilhante na Europa jogando pelo Schalke 04 e Bayern de Munique na Alemanha, Genoa na Itália e Olympiacos na Grécia.

No auge da carreira, durante seu período no Bayern, o lateral conquistou a Liga dos Campeões na temporada 2012-2013, o Mundial de Clubes em 2013 e sete títulos da Bundesliga.

De volta ao Brasil, pelo Flamengo, conquistou a Copa Libertadores de 2019, a Recopa Sul-Americana de 2020 e dois títulos do Brasileirão (2019 e 2020).

Ele também jogou pelo Grêmio e pelo São Paulo.

"Consegui jogar até que meus filhos pudessem me ver jogando. Realizei todos meus sonhos no futebol", afirmou.

Apesar do sucesso em clubes, Rafinha jogou apenas quatro partidas pela seleção brasileira principal, embora tenha feito parte da equipe sub-23 que disputou as Olimpíadas de Pequim em 2008, onde o Brasil obteve a medalha de bronze.

