Time de futebol lança campanha de combate à violência contra a mulher

A valorização do sexo feminino e uma campanha de combate à violência contra a mulher são as estratégias adotadas pelo North Esporte Clube, de Montes Claros, no Norte de Minas, para buscar maior interação com sua torcida na disputa do Campeonato Mineiro do Módulo 2 deste ano. A equipe anunciou o seu novo elenco para a temporada 2025, na noite de sexta-feira (25/04), em evento festivo no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, na cidade.

A campanha foi lançada em um momento de crescente violência contra as mulheres, com inúmeros casos de agressão sendo registrados em Montes Claros e em outras cidades do Norte do estado.

Na madrugada de sexta-feira (25/04), uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro e escapou com vida ao pular da janela do segundo andar da casa, no Bairro Renascença, em Montes Claros. O homem, que não aceitava o fim do relacionamento, foi preso pela Polícia Militar (PM) com ajuda de populares.

Na madrugada deste sábado (26/04), em Capitão Enéas (a 63,5 quilômetros de Montes Claros), uma professora de 33 anos teve sua casa invadida por um homem de 24 anos, sendo espancada, roubada e estuprada por ele. O criminoso foi preso pela PM e, além dos crimes, confessou ter roubado R$ 200 da vítima.

O North Clube tem como principal contratação para a disputa o experiente zagueiro Paulão "Caveirão", ex-Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Internacional e Fortaleza. Na apresentação do elenco, Paulão foi o mais aclamado pela torcida, que também conheceu um “reforço” de peso: a "Gladiadora", uma mascote feminina que faz parte da campanha do clube junto às Polícias Militar e Civil de combate à violência contra a mulher.

Com o número 180 na camisa, alusivo ao serviço de disque-denúncia para a proteção das mulheres, a mascote foi apresentada no palco por uma equipe de mulheres policiais, incluindo detetives e inspetoras da Polícia Civil (PC) e oficiais da Polícia Militar.

O clube fará sua estreia no Campeonato do Módulo 2 no próximo dia 5 de maio, contra o Guarani, em Divinópolis. Já na "estreia" diante de sua torcida, no dia 10 de maio, na segunda rodada da competição, contra o Nacional de Muriaé, o North fará outra ação de engajamento com o público feminino: as primeiras 180 mulheres que chegarem ao Estádio José Maria Melo receberão uma camisa rosa, exclusiva para a campanha.

Destaques do elenco

Paulão, aos 39 anos, estava no Paysandu (Belém) e chegou ao North Clube depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho, que o deixou fora dos gramados por um ano.

Na busca pelo acesso à elite do futebol mineiro, o North, comandado pelo técnico Paulinho Guará, contará com um plantel de 30 jogadores. Entre eles, além de Paulão, os destaques são: o centroavante Victor Rangel (ex-Bahia e Botafogo), o meia armador Renato Henrique, vice-artilheiro do Campeonato Carioca pelo Madureira, o jovem zagueiro Zanella, que teve seus direitos federativos comprados junto ao Athlético/PR, o lateral Foguinho, destaque na campanha do Betim na 1ª Divisão do Campeonato Mineiro de 2025, e o goleiro Luisão, um dos mais eficientes no Estadual da 1ª Divisão, defendendo o Aymorés.

A apresentação do elenco contou com uma ação solidária, com shows musicais das bandas Rasta Chinela e Pagod’art. O acesso aos shows foi garantido mediante a troca de dois quilos de alimentos não perecíveis por um ingresso.

O presidente do North, Victor Oliveira, destacou a importância da torcida na ação solidária. “Desde o início do time, a torcida tem abraçado o projeto do North e se tornado um fator primordial para o sucesso do elenco. Pensando em retribuir o carinho com o time, resolvemos promover um evento voltado para a participação dos torcedores e da população”, afirmou.