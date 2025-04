Bayern vence o Mainz, mas ainda não garante o título do Alemão (Bayern está próximo de comemorar o título do Campeonato Alemão)

Neste sábado (26/4), o Bayern venceu o Mainz por 3 a 0. Mas ainda não pôde comemorar o título Campeonato Alemão, já que o Leverkusen também venceu na 31ª rodada – 2 a 0 em cima do Augsburg – e segue oito pontos atrás dos bávaros (75 a 67).

Dessa forma, há três rodadas do fim da competição, o bicampeonato ainda é possível para o Leverkusen.

Os gols do jogo foram marcados por Sané e Olise, no primeiro tempo, e Dier na etapa final. Harry Kane, artilheiro do Alemão com 24 gols, passou em branco e levou seu quinto amarelo. Assim, está fora do jogo da próxima rodada, diante do RB Leipzig.

Com a derrota, o Mainz segue com 47 pontos e perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Champions.

Leia também: Chelsea vence Everton pelo Inglês e volta para zona de classificação à Champions

O jogo

Apesar de levar um susto no início da partida, com jogada de Burkhardt, o Bayern foi bem mais perigoso no primeiro tempo.

Buscando o ataque por todos os setores, chegou ao gol aos 27, quando Gnabry e Laimer fizeram boa jogada. Sané recebeu na área, limpou a marcação e chutou com força para vazar o goleiro Zentner.

Pouco depois, aos 40, Sané recebeu na área pela direita e chutou cruzado, ampliando o placar.

No segundo tempo, o Mainz buscou mais o jogo e, antes dos 15 minutos, teve duas grandes chances que pararam em excelentes defesas do goleiro Urbig.

Mas o Bayern também chegou com perigo em algumas oportunidades. Sané, duas vezes, quase ampliou (em uma delas, mandou na trave). Não à toa, Dier marcou mais um para fechar o placar. Vitória do Bayern por 3 a 0!

A notícia Bayern vence o Mainz, mas ainda não garante o título do Alemão foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10