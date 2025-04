crédito: No Ataque Internacional

Chelsea vence Everton pelo Inglês e volta para zona de classificação à Champions (Chelsea venceu o Everton com gol de Jackson)

O Chelsea fez o dever de casa na manhã deste sábado (26/4), e venceu o Everton por 1 a 0 pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Jackson marcou o único gol do jogo, em Stamford Bridge.

Com a vitória, o Chelsea chega aos 60 pontos e se mantém na briga por uma vaga na Champions (G5), já que ocupa o quarto lugar provisoriamente. Nottingham (60 pontos) e o Newcastle (59) ainda jogam na rodada e podem ultrapassá-lo.

Para o Everton, a nova derrota pouco altera sua situação. O time tem 38 pontos, em 13º lugar, e não tem mais chances de alcançar a zona da Liga Europa ou Conference. Mesmo assim, não corre risco algum de rebaixamento.

O campeonato, inclusive, pode conhecer seu campeão neste domingo (27/4). O Liverpool tem grandes chances de conquistar o troféu já neste fim de semana.

O jogo

O Chelsea foi mais operante no ataque, mas teve dificuldade de chegar com perigo ao gol do Everton nos primeiros minutos. Um chute de fora da área e uma finalização de Cucurella que passou raspando foi o que se viu nos primeiros 25 minutos.

Mas a coisa mudou aos 27. Chalobah recuperou uma bola no meio de campo e deixou com Enzo Fernández, que achou Nate Jackson bem colocado. O chute do atacante foi indefensável para Pickford. Chelsea 1 a 0.

No segundo tempo, com a entrada de Alcaraz (emprestado pelo Flamengo), o Everton melhorou sua postura ofensiva e passou a criar mais chances, quase empatando aos 18 minutos, em finalização de Beto. Ortega fez grande defesa.

O Chelsea também teve oportunidades claras, como a ótima jogada individual de Madueke, que chutou com força para a ótima defesa de Pickford. O time ainda teve um gol anuladado por impedimento, de Jackson.

Na reta final, o Everton teve uma chance de ouro, aos 42 minutos. Mas Sánchez não deixou a bola passar. Vitória do Chelsea!

