Barcelona x Real Madrid: em qual canal vai passar El Clásico?

Em duelo pelo título da Copa do Rei, Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste sábado (26/4), às 17h (de Brasília). A final do torneio será disputada em jogo único, no Estádio de la Cartuja, em Sevilha. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Barcelona x Real Madrid: onde assistir

A partida entre Barcelona e Real Madrid será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Barcelona na Copa do Rei

Maior campeão do torneio, com 31 títulos, o Barcelona estreou na Copa do Rei diante do Barbastro, clube da terceira divisão da Espanha, e não teve dificuldade para golear por 4 a 0.

Apesar do adversário na estreia, o Barça não teve caminho fácil no torneio, mas, com um desempenho impressionante, atropelou o Real Betis nas oitavas de final e o Valencia nas quartas, por 4 a 0 e 5 a 1, respectivamente.

Na semifinal, única etapa do torneio disputada em ida e volta, o time catalão enfrentou o rival Atlético de Madrid e protagonizou um duelo emocionante na ida, com o empate por 4 a 4. Na volta, na casa do adversário, a vitória simples por 1 a 0 garantiu a vaga do Barcelona na grande final.

Real Madrid na Copa do Rei

Com 20 títulos, o Real Madrid é o terceiro maior vencedor do torneio – atrás de Athletic Bilbao e Barcelona. Nesta temporada, os merengues estrearam com goleada sobre o Deportivo Minera, por 5 a 0, na terceira rodada.

Na sequência, o Madrid quase se complicou no duelo contra o Celta de Vigo. Com gols de Mbappé e Vinicius Jr., abriu a vantagem por 2 a 0 no início do segundo tempo, mas levou o empate com dois gols do time da Galícia nos minutos finais. Na prorrogação, Endrick marcou duas vezes e Valverde uma para garantir a vaga merengue.

O caminho seguiu surpreendentemente difícil com as vitórias por 3 a 2 sobre o Leganés e por 5 a 4 (em dois jogos) contra a Real Sociedad.

Do lado merengue, o destaque do campeonato é o brasileiro Endrick, que divide a artilharia da competição com Ferran Torres, do Barcelona, e Julián Alvarez, do Atlético de Madrid. Cada um anotou cinco gols na Copa do Rei.

Barcelona x Real Madrid: escalações

Barcelona: Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martinez e Gerard Martín; De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Ferran Torres. Técnico : Hansi Flick.



Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger e Fran García; Tchouameni e Modric; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

