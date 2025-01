crédito: No Ataque Internacional

Manchester United bate Fulham e volta a vencer fora de casa no Inglês

Neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visitou o Fulham no Craven Cottage e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo argentino Lisandro Martínez.

Com o resultado, a equipe comandada por Ruben Amorim, que vinha de dois jogos sem vencer fora de casa (um empate e uma derrota), voltou a triunfar. Assim, o United chegou a 29 pontos, na 12ª colocação. Do outro lado, o Fulham ficou estacionado em décimo, com os mesmos 33 conquistados.

O Manchester United retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra o FCSB, pela oitava rodada da fase de grupos da Liga Europa. A bola rola às 17h (de Brasília), na Arena Nationala. Do outro lado, o Fulham encara o Newcastle no próximo sábado, pela 24ª rodada da Premier League. O jogo acontece às 12h, no St. James Park.

O gol do triunfo saiu aos 33 minutos da etapa final, com Lisandro Martínez. O atleta arriscou a finalização e a bola desviou na defesa adversária. Deste modo, enganou o goleiro Bernd Leno.

Veja os resultados de outros jogos pela Premier League:

Crystal Palace 2 x 1 Brentford

Tottenham 1 x 1 Leicester

Aston Villa 1 x 1 West Ham

