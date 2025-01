Barcelona faz 7 a 1 no Valencia e volta a triunfar após quatro jogos no Espanhol (Raphinha fez um dos gols do Barcelona na vitória por 7 a 1 sobre o Valencia)

O Barcelona recebeu o Valencia no Estádio Olímpico Lluís Companys, neste domingo (26/1), e atropelou por 7 a 1. Os gols do triunfo do time catalão foram marcados por Ferran Torres, Fermín López (2), Raphinha, De Jong, Lewandowski e Cesar Tarrega (contra), enquanto Hugon Duro fez o único dos visitantes pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Hansi Flick, que vinha de quatro partidas sem vencer (dois empates e duas derrotas), voltou ao caminho dos triunfos na competição. Assim, chegou a 42 pontos, sete a menos em relação ao líder Real Madrid.

Do outro lado, o Valencia se complicou ainda mais na tabela. O time ficou estacionado em 19º, com apenas 16 pontos.

O Barcelona retorna aos gramados nesta quarta-feira, contra a Atalanta, pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Por sua vez, o Valencia encara o Celta de Vigo no próximo domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece às 12h15, no Mestalla.

Os gols

O placar foi aberto logo aos três minutos de jogo, com De Jong. O jogador recebeu o cruzamento de Lamine Yamal, dominou e finalizou no canto direito do goleiro Giorgi Mamardashvili.

O Barcelona ampliou logo em seguida, aos oito, desta vez com Ferran Torres após o passe de Balde.

O brasileiro Raphinha apareceu aos 14 minutos, ainda do primeiro tempo, para anotar o seu primeiro na partida e o terceiro do Barcelona. O atacante limpou o goleiro com muita categoria e completou para o fundo do gol.

O time não parou por aí e fez o quarto tento com Fermín López, aos 24. Ele dominou com estilo o passe de Pau Cubarsí e concluiu em gol.

O quinto saiu aos 49 do primeiro tempo, novamente com Fermín. Desta vez ele pegou o rebote dentro da área e empurrou para as redes.

O Valencia diminuiu aos 14 da etapa final, com Hugo Duro. Diego López colocou para o companheiro dentro da área. Assim, ele não perdoou.

Apesar do gol sofrido, o Barcelona voltou a marcar. Aos 21, Lewandowski, que entrou aos 15 minutos do segundo tempo, invadiu a área após a assistência de Fermín Lopez e bateu firme no canto direito do goleiro.

Ainda deu tempo de sair o sétimo da equipe de Hansi Flick. Aos 30, Cesar Tarrega, do Valencia, desviou para o próprio gol.

A notícia Barcelona faz 7 a 1 no Valencia e volta a triunfar após quatro jogos no Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press