crédito: No Ataque Internacional

Com dois pênaltis perdidos, Porto empata em casa com o Santa Clara pelo Português (Porto empatou com o Santa Clara por 1 a 1)

Neste domingo, o Porto empatou em casa com o Santa Clara, pela 19ª rodada do Campeonato Português. O placar ficou em 1 a 1, com gols de Otávio e Gabriel Silva. Galeno desperdiçou dois pênaltis para o Porto.

Pelo Campeonato Português, o Porto volta a campo para enfrentar o Rio Ave, no Estádio dos Arcos, na próxima segunda-feira, às 17h45 (de Brasília). O Santa Clara, por sua vez, recebe o Casa Pia no próximo sábado, às 12h30.

O jogo

O Porto pressionou e criou mais chances no primeiro tempo, mas o Santa Clara soube aproveitar melhor suas poucas oportunidades e foi quem abriu o placar. O brasileiro Gabriel Silva, ex-Palmeiras, inaugurou o marcador aos 33 minutos.

Aos 28 do segundo tempo, Wenderson Galeno desperdiçou um pênalti, acertando a trave. Porém, cinco minutos depois, o zagueiro brasileiro Otávio, ex-Flamengo, empatou para a equipe da casa.

No último minuto dos acréscimos, o também brasileiro Galeno mais uma vez foi à marca do pênalti e perdeu. O placar, assim, terminou com empate por 1 a 1.

