Juventus empata com o Brugge e perde chance de entrar no G8 da Liga dos Campeões

Juventus empata com o Brugge e perde chance de entrar no G8 da Liga dos Campeões (Brugge e Juventus empataram pela Liga dos Campeões)

A Juventus desperdiçou uma boa chance de entrar no G8 da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe italiana empatou sem gols com o Club Brugge, no estádio Jan Breydel, em Bruges, na Bélgica, pela sétima rodada do torneio europeu.

Com o resultado, a Juve segue na 14ª colocação, com 12 pontos, um a menos que o Aston Villa, primeiro time dentro do G8. O Brugge tem uma unidade a menos e ocupa a 18ª posição.

A Juventus vira a chave e foca suas atenções no Campeonato Italiano. No sábado, às 14h (de Brasília), a equipe visita o líder Napoli. O Brugge joga no mesmo dia contra o Kortrijk pelo Campeonato Belga.

O jogo

O primeiro tempo não teve fortes emoções. As duas equipes se estudaram bastante durante a primeira parte da partida e não protagonizaram grandes lances de perigo.

O Brugge foi melhor no segundo tempo. Logo aos três minutos, a equipe belga desperdiçou grande chance. Jutglà ficou com a bola após vacilo da Juve e, de frente para o gol, bateu para fora. Após isso, aos 29, o atacante Nilsson finalizou de voleio dentro da área para fora e perdeu mais uma oportunidade para os donos da casa.

A Juventus esboçou uma pressão na reta final do jogo. Aos 39, Locatelli arriscou de fora da área e parou em boa defesa do goleiro Mignolet.

A notícia Juventus empata com o Brugge e perde chance de entrar no G8 da Liga dos Campeões foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press