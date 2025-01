crédito: No Ataque Internacional

Técnico de gigante europeu desabafa após pior campanha em 131 anos: ‘Talvez o pior time da história’ (Ruben Amorim, técnico do Manchester United)

Depois de ser derrotado, nesse domingo (19/1), pelo Brighton, por 3 a 1, o Manchester United alcançou a pior campanha do clube como mandante na Premier League, o Campeonato Inglês, em 131 anos. As seis derrotas em 12 partidas frustraram o técnico Ruben Amorim, que desabafou.

O português assumiu o United em novembro do ano passado e já comandou a equipe em seis duelos da Premier League em casa – somando quatro derrotas e duas vitórias. Atualmente, o United é o 13º colocado do campeonato, com 26 pontos.

“Nós somos, talvez, o pior time na história do Manchester United” Ruben Amorim, técnico do Manchester United

A campanha como mandante só não é pior do que na temporada 1893/1894, quando o clube ainda se chamava Newton Hearth e perdeu sete dos 12 primeiros duelos. Naquela temporada, inclusive, a equipe terminou rebaixada para a Segunda Divisão.

“Estou dizendo isso não para dar manchetes à imprensa, mas porque temos que reconhecer isso e mudar essa situação. Imagine o que isso significa para o torcedor, imagine o que significa para mim”, completou Amorim.

Agora, o Manchester United se prepara para enfrentar o Rangers, também em casa, mas pela Liga Europa. No torneio continental, o clube inglês está bem colocado – em 7º, com 12 pontos – e dentro da zona de classificação direta para a próxima fase.

