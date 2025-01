Vídeos: organizada espanca torcedores rivais, incluindo idosos e mulheres (Briga na Alemanha)

Torcedores do Colônia foram atacados covardemente por ultras do Hamburgo antes do jogo deste sábado (18/1), pela Bundesliga 2. Mascarados, os ultras não perdoaram nem mesmo mulheres e idosos, que aparecem sendo espancados no vídeo, sem qualquer tipo de defesa.

Um dos vídeos foi registrado por um torcedor e repórter que estava no local no exato momento do ataque.

Aficionados do Colônia faziam o tradicional aquecimento pré-jogo em um pub na cidade de Hamburgo, palco da partida que das 16h30 (de Brasília), no Volksparkstadion.

Os torcedores do Hamburgo iniciaram os ataques do lado de fora do bar e depois deram sequência às agressões na parte de dentro. Segundo o jornal alemão Express, garrafas foram vistas sendo arremessadas e vários móveis do bar foram danificados.

A polícia de Hamburgo chegou ao local e conseguiu controlar a ocorrência, mas só depois de vários torcedores ficarem feridos. Ainda não mais detalhes sobre a situação dos aficionados.

O episódio aconteceu cerca de 5h30 antes do jogo. O Colônia lidera a segunda divisão do Campeonato Alemão com 31 pontos, enquanto o Hamburgo é o quinto, com 28. O jogo é válido pela 18ª rodada da competição.

